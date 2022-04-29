Влияние травы на психику человека объяснили

Автор книг о здоровом образе жизни Кристофер Бергланд объяснил, что деревья, трава и другие зеленые насаждения помогают снизить стресс и даже способны предотвратить депрессию. Об этом он рассказал в статье для Psychology Today.

Бергланд отметил, что растительные насаждения возле места проживания положительно влияют на когнитивные функции. Так, длительное нахождение рядом с озелененной территорией или прогулки в парках, по словам эксперта, помогут снизить риск заболеваний и улучшить общее психическое здоровье.

В статье он опирается на научное исследование, в ходе которого ученые пытались установить влияние растительных насаждений на качество жизни человека. Согласно полученным данным, опубликованным в научном журнале JAMA Network Open, было доказано, что обилие травы и деревьев возле дома действительно благоприятно влияет на психику.

Кроме того, было обнаружено, что те из 13 594 участников исследования, кто часто находился рядом с парками, меньше заболевали депрессией. У испытуемых также выявили хорошие показатели скорости обработки информации и концентрации внимания.

«При этом исследователи отмечают, что, несмотря на результаты этого конкретного исследования, их анализ данных имеет ограничения», — отмечает Бергман.

Ученые не исключают вероятность того, что зеленые насаждения сами по себе не влияют на здоровье человека, а оказывают свое положительное воздействие уменьшая загрязнение воздуха или стимулируя человека на физическую активность, например прогулку по парку или уход за насаждениями возле дома.