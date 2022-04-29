Психолог назвала способ давать действительно полезные советы

Клинический психолог и кандидат наук Линдси Стейплз рассказала, как давать действительно полезные советы. Она объяснила, что не стоит навязывать свое мнение окружающим и назвала способ правильно формулировать рекомендации в статье для Psychology Today .

«Нам всем нравится думать, что мы даем хорошие советы, и не зря. Мы думаем, что наши знания и опыт ценны и могут быть использованы для помощи другим», — начала психолог. Однако, дополняет Стейплз, озвучить рекомендацию корректно и действительно принести пользу другому человеку — очень трудная задача.

Если человек любит раздавать окружающим советы, то для начала психолог призвала не высказывать поспешное мнение о ситуации. «Задавайте вопросы, даже если вам кажется, что вы уже поняли суть проблемы. Особенно если вы уверены, что уже знаете, как поступить», — отметила Стейплз и порекомендовала не бросаться решать чужие проблемы, дав человеку возможность высказаться.