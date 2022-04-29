Эксперт рассказал, как алкоголь влияет на психику

Впереди россиян ожидают майские праздники. Это традиционное время для пикников и похода «на шашлыки». И, конечно, не обходится без алкоголя. К мясу на углях обычно предпочитают коньяк, пиво или вино. В череде выходных и встреч с друзьями многие забывают следить за дозой алкоголя, злоупотребление которым ведет к серьезным последствиям. Одно из них – воздействие на головной мозг. Как алкоголь влияет на психику человека – рассказал главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

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По словам эксперта, прежде всего влияние алкоголя на психоэмоциональное состояние зависит от личного, субъективного отношения человека к алкоголю. То есть, если у человека сформировано негативное отношение к алкоголю, то все события, связанные с ним, будут нести негативно окрашенные эмоции. Если же алкоголь воспринимается позитивно, то, соответственно, эмоции будут положительные будет повышаться от любого упоминания о спиртном.

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«Теперь, что касается непосредственно употребления спиртного. Алкоголь обладает способностью снимать все внутренние психологические блоки. Например, если человек застенчив, то алкоголь позволяет ему вести себя раскованно. Или если человек что-то держит в себе, у него есть невысказанные слова, то после определенной дозы выпитого он непременно их выскажет: например, одни будут говорить об обидах, а другие – признаваться в любви. Однако злоупотребление алкоголя или превышение дозы ведет к негативным последствиям»,

– говорит Марчел Додица.

Если человек не зависим от алкоголя, то ущерб в психоэмоциональной сфере зависит только от конкретных социально-бытовых последствий алкогольного опьянения. Если же у человека сформирована зависимость, то психоэмоциональный фон под воздействием спиртного повышается, однако без алкоголя наблюдается стойкое его снижение, что формирует порочный круг психологической зависимости.

«В небольших дозах алкоголь оказывает стимулирующее действие: повышает настроение, физическую активность, разговорчивость. Но при длительном употреблении или повышении дозы он угнетает активность нервных клеток: человек становится заторможенным, центры в коре головного мозга угнетаются, управление переходит к подкорковым центрам, и человеком начинают править инстинкты. Алкоголь также избирательно влияет на затылочный отдел мозга и мозжечок, которые отвечают за двигательные функции, координацию в пространстве»,

– говорит эксперт.