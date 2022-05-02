Чему учиться сейчас, чтобы не потерять работу через 10 лет

Лучшее, что вы можете сделать в кризис, это вложить деньги в образование. Об этом говорят все эксперты в области карьеры. Вкладывая деньги в развитие, человек развивает свои профессиональные навыки, становится конкурентоспособным, находит более эффективные способы решения проблем и расширяет возможности своего дальнейшего заработка. О том, чему нужно учиться сейчас, "Рамблеру" рассказала основательница международной образовательной онлайн-платформы Lectera.com Мила Семешкина.

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Азы финансовой грамотности

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Финансовая грамотность — это знание о том, как распоряжаться деньгами. Однако, по данным департамента финансов ОЭСР, лишь 60% взрослого населения во всем мире ведут домашний бюджет. А для 70% людей работа — это единственный источник получения денег. В случае чрезвычайной ситуации такой подход к зарабатыванию может круто подвести человека, который оставшись без работы, потеряет весь свой доход.

Поэтому курс финансовой грамотности пройти полезно в любом возрасте и в любое время, чтобы знать, как создать эффективную финансовую подушку, куда можно инвестировать и какие меры безопасности помогут вам избежать мошенничества. Зарабатывание денег — это тоже своего рода привычка, поэтому так важно ее освоить.

От идеи до бизнеса

Многие люди мечтают открыть свой бизнес, ведь бизнес открывает для вас возможность безграничного заработка, в отличие от работы в найме, где всегда есть свой потолок. Обычно таким теоретическим бизнесменам мешает недостаток знаний и страх потерять стабильность.

Но успешные бизнесмены — вовсе не счастливые избранники судьбы. Большинство из них создавали свой бизнес с нуля — учились, ошибались, пробовали, но не останавливались. Благо сейчас есть специальные курсы, которые помогут избежать некоторые распространенные ошибки.

В ходе курса вы изучаете все стадии формирования бизнес-проекта: от идеи до действующей прибыльной компании. Например, поймете, как составить бизнес-план, определить цель бизнеса, найти инвестора для открытия, и, главное — как получить прибыль после запуска.

Продажи: eBay, Amazon, Alibaba

Все больше людей отказывается от услуг обычных магазинов, предпочитая заказывать товары в интернете. Сегодня такие площадки аккумулируют миллиарды долларов, притягивая внимание огромного количества пользователей по всему миру. Изучите этот рынок — и он щедро отблагодарит вас.

Вовсе необязательно ограничиваться российскими площадками, а потратить время на изучение крупнейших мировых платформ таких как eBay, Amazon и Alibaba. Изучив принципы работы электронной коммерции, вы сможете зарабатывать на продажах своего продукта.

Работа за границей

Главный тренд последних лет — это получение опыта работы за рубежом. Причем далеко не все люди хотят эмигрировать, многие перенимают опыт иностранных коллег и возвращаются в Россию. В рамках курса вы изучаете особенности рынка труда, которые есть в каждой стране, узнаете про динамику спроса и предложения в разных отраслях, оцените уровень оплаты труда.

Самое главное — это развить навык презентации себя, составить идеальное резюме и подготовить краткую речь о себе. Для западных компаний также важны рекомендации от бывших работодателей и опыт других соискателей.

Профессии будущего

Рынок труда стремительно меняется, поэтому многие люди озабочены сменой профессиональной деятельности. Глобально мы видим необходимость в IT-специалистах, экспертов в сфере образования и продажах, но вместе с этим можно заметить, что рынок значительно перегрет. Люди хотят работать в сфере IT и получать высокую зарплату, но не знают, какие профессии IT сфера предлагает.