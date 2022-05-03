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24 минуты назад

Психолог Хорс объяснил, что чаще всего эмоциональному выгоранию подвержены перфекционисты

Газета.Ruиещё 1

Чаще всего эмоциональное выгорание происходит у неврастенических перфекционистов, которые верят в то, что совершенства можно и нужно добиться. Об этом рассказал телеканалу RT клинический психолог, писатель, лауреат премии "Золотая Психея" Михаил Хорс.

Психолог объяснил, как справиться с эмоциональным выгоранием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, у перфекционизма существуют две стадии — здоровый и неврастенический. В первом случае человек стремится к совершенству, понимая, что его невозможно достичь. При этом он ставит "все более серьезные задачи ради улучшения".

"Есть неврастенический перфекционизм, или патоперфекционизм, — когда человек внешне делает все то же самое, но внутренне у него есть убеждение, что этого совершенства можно добиться, более того, он должен его добиться",

— пояснил психолог, отмечая, что у таких людей чаще случается эмоциональное выгорание.

В представлении таких людей жизнь может казаться плохой, потому что она не соответствует их ожиданиям, добавил он. "Важно выходить во взрослую позицию: не плохо, когда не так, как я хочу. «По-другому» и «плохо» — это разные по смыслу слова", — подчеркнул Хорс. Также психолог рекомендовал перестать стремление к недостижимой цели и воспринимать ошибки и трудности как "этапы пути, от которых можно получать удовольствие".

По данным сервиса "Ясно", в первую неделю марта с жалобами на повышенную тревожность к психологам обратились 68% клиентов (на 6% больше, чем неделей раньше). За это же время доля обращений с жалобами на стресс выросла с 47 до 55%. На 3% выросло число россиян, беспокоящихся о своих финансах, переезде и эмиграции, также незначительно выросло число жалоб на панические атаки. Сооснователь сервиса отметил, что в этот период все остальные запросы снизились.

Психология,Михаил Хорс,
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