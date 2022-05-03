Психолог объяснил, как справиться с эмоциональным выгоранием

Чаще всего эмоциональное выгорание происходит у неврастенических перфекционистов, которые верят в то, что совершенства можно и нужно добиться. Об этом рассказал телеканалу RT клинический психолог, писатель, лауреат премии "Золотая Психея" Михаил Хорс.

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По его словам, у перфекционизма существуют две стадии — здоровый и неврастенический. В первом случае человек стремится к совершенству, понимая, что его невозможно достичь. При этом он ставит "все более серьезные задачи ради улучшения".

"Есть неврастенический перфекционизм, или патоперфекционизм, — когда человек внешне делает все то же самое, но внутренне у него есть убеждение, что этого совершенства можно добиться, более того, он должен его добиться",

— пояснил психолог, отмечая, что у таких людей чаще случается эмоциональное выгорание.

В представлении таких людей жизнь может казаться плохой, потому что она не соответствует их ожиданиям, добавил он. "Важно выходить во взрослую позицию: не плохо, когда не так, как я хочу. «По-другому» и «плохо» — это разные по смыслу слова", — подчеркнул Хорс. Также психолог рекомендовал перестать стремление к недостижимой цели и воспринимать ошибки и трудности как "этапы пути, от которых можно получать удовольствие".