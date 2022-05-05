Почему люди влюбляются в других, находясь в отношениях

Находясь в отношениях, партнеры могут продолжать влюбляться в других, одна из главных причин — неудовлетворенность потребностей в отношениях, сообщил РИАМО психолог Андрей Иванчинов.

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«В каждом конкретном случаи свои нюансы. Если говорить о проблеме в общем, то она заключается в том, что люди вступают в отношения для того, чтобы удовлетворить свои потребности разного характера. <…> Начиная от материальной поддержки, поиска заботы, любви, внимания, общения, заканчивая удовлетворением сексуальных потребностей и самореализацией в личных отношениях», - делится Иванчинов.

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Он отмечает, что многие люди, которые состоят в отношениях, имеют свои психологические проблемы и дополняют ими друг друга. Например, если один из партнеров склонен брать на себя слишком много ответственности, то он часто выбирает человека, который, наоборот, берет на себя ее слишком мало.

«В первом случае партнеру придется брать на себя еще больше обязательств, а второй окончательно расслабится и станет еще пассивнее. Это эффект комплементарности. Люди, у которых есть проблемы, часто подбирают друг друга по такому комплементарному принципу. Таким образом, они выбирают себе партнера, который их проблемы, скорее, усугубляет, и в итоге появляется неудовлетворение», - поясняет психолог.

Иванчинов считает это главной причиной. Когда потребности человека не удовлетворяются в чем-то, он может пойти по обманному пути и начать думать, что дело не в нем, а в его партнере. Он может не осознавать корни этой ситуации.

«Это такой психологический режим защиты. В этот момент у человека возникает иллюзия: я-то хороший, а жена у меня не такая, или муж у меня не такой. А вокруг есть другие люди, которые, может, как раз подходящие. Я рассуждаю логически, но у человека это происходит эмоционально. Живет какое-то время и ощущает неудовлетворение от жизни, и бывает, что сам не понимает почему. А потом может возникнуть ситуация: муж или жена с кем-то на корпоративе, вечеринке — где угодно пересекается. Со свежим человеком новые эмоции. Возникает иллюзия: вот, чего не хватало» - разъяснил специалист.

Можно ли решить проблему в новых отношениях?

Психолог привел трехэтапную схему — что может привести к ситуации, когда человек в отношениях и начинает влюбляться в других:

1. Отношения нужны людям для того, чтобы они могли насытить какие-то свои потребности. В первую очередь это психологические потребности.

2. Человек не получает удовлетворения этих потребностей, потому что у него есть какая-то психологическая проблема, которая ему мешает.

3. Если он чувствует неудовлетворение, а свою проблему не осознает, то ему начинает казаться, что вся проблема в партнере. Когда выпадает случай и возникает какое-то общение, симпатия или флирт со сторонним человеком, это приводит к состоянию влюбленности.