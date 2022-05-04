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58 минут назад

Психолог рассказала, как распознать лжеца

Мир24

Клинический психолог Елизавета Че рассказала, как распознать лжеца по характерным признакам поведения, передает «Мослента».

Психолог рассказала, как распознать лжеца
Фото: Кадр из сериала "Обмани меня"Кадр из сериала "Обмани меня"

По ее словам, лжецы могут смотреть человеку прямо в глаза и быть абсолютно спокойными, но их могут выдавать жестикуляция, мимика и интонация.

В первую очередь психолог советует определить, насколько то, что человек говорит, соответствует его эмоциональному состоянию. Кроме того, следует обратить внимание на паузы. Если их много, возможно, человек пытается понять, насколько ему поверили.

Также, по словам эксперта, во время вранья люди часто активно жестикулируют, отвлекая таким образом от сути рассказа.

«И, наконец, излишняя возбудимость. Она тоже говорит о лживости повествования. Если человек агрессивен, постоянно пытается навязать вам чувство вины за оправданные сомнения, будьте уверены, перед вами лжец»,

– сказала она.

Психология,
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