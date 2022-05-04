6 рабочих приемов для снятия стресса

Ситуация в мире не оставляет нервным клеткам ни единого шанса. Но, несмотря на творящуюся неразбериху, есть множество возможностей справиться с беспокойством. Редакция Passion.ru попросила психолога поделиться проверенными способами для контейнирования стресса.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Юлия Хадарцева Психолог-расстановщик, автор Telegram-канала @JuliaKhadartseva

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Стрессонеустойчивость: чем эмоциональное напряжение опасно для человека

Рене Декарт сказал: «Я мыслю, значит, я существую». В нынешних реалиях к этой формуле можно приписать еще одну истину: «Я стрессую, значит, живу». Стресс как явление прочно вошел в наше настоящее. Мы привыкли находиться в состоянии перманентного напряжения, угнетающей тревоги. События последнего месяца только подлили масла в огонь: в попытке ухватится за ускользающую стабильность, мы еще сильнее впадаем в тревогу. Вместе с тревогой приходит агрессия – на себя и окружение. За агрессией следуют нервные расстройства, которые задерживаются в теле. Не всегда стресс выражает себя агрессией. Молчаливый, сдержанный индивид может переживать не меньше, чем тот, кто фонтанирует эмоциями. Интровертов стресс буквально парализует.

Как может выражать себя стресс? вам трудно сосредоточиться на работе, и вы пребываете во фрустрации,

вы постоянно варитесь в новостях и не можете переключиться на рутинные дела,

у вас возникает раздражительность, вы можете злиться без повода,

у вас появляются полярные эмоции,

вы либо не можете есть, либо у вас появляется зверский аппетит,

вы чувствуете апатию, нарушения сна.

Подобная симптоматика только кажется приемлемой, вы даже можете начать привыкать к стрессу в какой-то период времени. Но в действительности он будет медленно и планомерно уничтожать вас. Стресс приведет к тому, что жизнь будет казаться вам бессмысленной. А еще из-за стресса могут усилиться соматические заболевания: сердечно-сосудистые, проблемы с ЖКТ и дыхательной системой.

Проверенные способы успокоиться в неспокойное время

Есть такая мудрость: стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это восприняли. И ведь действительно, мир изобилует ситуациями, которые могут выбить из колеи. Только одни люди впадают в панику, а вторые сохраняют бодрость духа и нейтралитет. Как у них это получается? Они просто научились справляться со стрессом. У вас это тоже получится благодаря несложным рекомендациям.

Способ 1. Снимайте напряжение через работу с физическим телом

Добавьте в ваш распорядок дня физическую нагрузку, здоровое питание, различный уход за кожей, обертывания и массажи. Почему это важно сделать? Потому что все стрессовые ситуации заземляются и фиксируется в теле. Что-то подобное мы видим и в животном мире. В качестве реакции на стресс животные часто выбирают тактику замирания. А когда напряжение спадает, они начинают буквально стряхивать с себя пережитое: они трясутся всем телом, минимизируя воздействие стресса на организм. С помощью физических нагрузок и работы с телом человек тоже избавляется от стресса: буквально вытряхивает его из себя.

Способ 2. Обязательно найдите специалиста, который поможет вам проработать напряжение

Это может быть профессиональный психолог, психодиагност или просто человек, который вас вдохновляет и внушает спокойствие.

Способ 3. Работайте над своим духовным состоянием

Медитируйте, применяйте дыхательные и релаксационные практики. Можно ежедневно устраивать для себя ритуал «10 минут тишины», чтобы побыть наедине с мыслями и с самим собой. Очень хорошо помогает справляться со стрессом дневник эмоций. В него вы вписываете все что чувствуете в моменте и как ведет себя при этом тело. Такая техника поможет вам проанализировать воздействие тревоги и снизить его.

Способ 4. Окружите себя позитивными деталями и проживайте больше счастливых моментов

Можно, например, устроить спонтанный шоппинг или посмотреть любимый фильм, найти в своем окружении памятные вещи, которые напоминают о счастливых событиях.

Способ 5. Влюбитесь

Ведь любовь дает огромный ресурс и выводит нас состояние стресса. Оглянитесь вокруг: сколько интересных, приятных личностей вы увидите. Если вы уже в паре, ничто не мешает вам снова полюбить своего партнера. Подумайте, какие романтические ноты вы можете сейчас привнести в отношения. Организуйте интимный вечер или устройте челлендж свиданий, придумать какой-то совместный ритуал. Еще вариант – отправляйтесь в мини-путешествие. Устроить это можно даже в пределах своего города.

Способ 6. Обязательно учитесь