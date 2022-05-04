7 привычек, которые помогут справиться со стрессом

Психологи посоветовали россиянам взять на вооружение семь привычек, которые позволят справляться со стрессом и беспокойством.

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Так, по словам специалистов, помогает прожить негативные эмоции ведение дневника. В нем можно описывать ситуации, которые вызвали негатив, что поможет отпустить произошедшее и снять стресс.

Еще одна полезная для психологической гармонии привычка — отключать уведомления на телефоне в ночное время.

Также специалисты рекомендуют не беспокоиться о вещах, на которые не в ваших силах повлиять. Есть смысл думать лишь о том, что имеет к вам непосредственное отношение.

Справиться с беспокойством поможет фокусировка на настоящем. Нужно обращаться внимание не только на конечный результат, но и на то, что уже удалось сделать.

Снизить уровень стресса позволит занятие любимым делом. Психологи рекомендуют уделать хобби по часу каждый день.

Быстро успокоиться поможет также стакан прохладной воды. Эксперты советуют взять за правило выпивать по 1,5 — 2 литра чистой воды в день, чтобы стать менее раздражительными.