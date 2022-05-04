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49 минут назад

7 привычек, которые помогут справиться со стрессом

Вечерняя Москва

Психологи посоветовали россиянам взять на вооружение семь привычек, которые позволят справляться со стрессом и беспокойством.

7 привычек, которые помогут справиться со стрессом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, по словам специалистов, помогает прожить негативные эмоции ведение дневника. В нем можно описывать ситуации, которые вызвали негатив, что поможет отпустить произошедшее и снять стресс.

Еще одна полезная для психологической гармонии привычка — отключать уведомления на телефоне в ночное время.

Также специалисты рекомендуют не беспокоиться о вещах, на которые не в ваших силах повлиять. Есть смысл думать лишь о том, что имеет к вам непосредственное отношение.

Справиться с беспокойством поможет фокусировка на настоящем. Нужно обращаться внимание не только на конечный результат, но и на то, что уже удалось сделать.

Снизить уровень стресса позволит занятие любимым делом. Психологи рекомендуют уделать хобби по часу каждый день.

Быстро успокоиться поможет также стакан прохладной воды. Эксперты советуют взять за правило выпивать по 1,5 — 2 литра чистой воды в день, чтобы стать менее раздражительными.

Кроме того, врачи, психологи и диетологи постоянно напоминают о важности соблюдения режима сна. Регулярный недосып отражается не только на физическом, но и психологическом здоровье. Поэтому при борьбе со стрессом особенно важно наладить сон, пишет Life.ru.

Психология,
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