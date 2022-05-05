Что делать, если отношения с родителями разваливаются на глазах

Не всегда удается сохранить, и уж тем более выстроить отличные отношения с родителями, когда ты сам становишься взрослым человеком. Нередко стиль общения крайне негативно сказывается на коммуникации двух поколений. Мы решили собрать основные проблемы, которые возникают между самыми близкими людьми, и вместе с психологом постарались найти пути решения. Возможно, вы узнаете свою ситуацию и, наконец, сможете наладить мир.
Одна из самых распространенных проблем, которая часто приводит к полному разрыву отношений. Важно понять, что родителю очень сложно ослабить контроль даже за взрослым ребенком, в этом нет ничего удивительного. При этом ваша задача не накалять обстановку, а доступно и вежливо объяснить родителям, что вы самостоятельный человек, который уже не нуждается в советах, если сам об этом не попросит. Не давите и не выплескивайте свою злость, этим вы лишь углубите конфликт. Основная идея, которую необходимо донести до родителей — их чрезмерная забота мешает вашей самостоятельности.
Еще один тип поведения родителей со взрослыми детьми — постоянная критика, причем в тех ситуациях, когда вокруг много людей. Подобное происходит в семьях, где родитель также не может принять тот факт, что ребенок уже вполне способен принимать самостоятельные решения. Как правило, для самого взрослого ребенка семейные праздники становятся настоящим проклятием — абсолютно все родственники, которые приходят навестить ваших родителей, в курсе вашей «неправильной» работы, «недостойного» партнера и вообще вы «ведете не тот образ жизни, который должны вести». Удержаться от ссоры в такой ситуации очень сложно, но и здесь психологи рекомендуют держать себя в руках. Если чувствуете, что не можете сдержаться, лучше уходите и подождите, пока все страсти улягутся, после чего возвращайтесь и откровенно поговорите с родителями. Часто простых бесед вполне хватает, чтобы начать путь по сближению.
Неприятная ситуация, которая начинается в детстве и может продолжаться всю жизнь. Не каждый родитель может откровенно похвалить своего ребенка, особенно если для него ребенок всегда был предметом гордости, но только до того момента, пока родитель мог контролировать действия и высказывания своего ребенка. Как только ребенок взрослеет, он выходит из этого контроля, что невероятно раздражает родителя. Неосознанно он начинает вымещать злость именно на своем уже взрослом ребенке, который «не хочет слушаться». Здесь психологи советуют снова собраться с родителями за столом переговоров и объяснить, какой негативный эффект на вас оказывает их отношение на вас.