Что делать, если отношения с родителями разваливаются на глазах

Не всегда удается сохранить, и уж тем более выстроить отличные отношения с родителями, когда ты сам становишься взрослым человеком. Нередко стиль общения крайне негативно сказывается на коммуникации двух поколений. Мы решили собрать основные проблемы, которые возникают между самыми близкими людьми, и вместе с психологом постарались найти пути решения. Возможно, вы узнаете свою ситуацию и, наконец, сможете наладить мир.

Родители все еще указывают, как вам нужно жить

Видео дня

Одна из самых распространенных проблем, которая часто приводит к полному разрыву отношений. Важно понять, что родителю очень сложно ослабить контроль даже за взрослым ребенком, в этом нет ничего удивительного. При этом ваша задача не накалять обстановку, а доступно и вежливо объяснить родителям, что вы самостоятельный человек, который уже не нуждается в советах, если сам об этом не попросит. Не давите и не выплескивайте свою злость, этим вы лишь углубите конфликт. Основная идея, которую необходимо донести до родителей — их чрезмерная забота мешает вашей самостоятельности.

Родители вас постоянно критикуют

Еще один тип поведения родителей со взрослыми детьми — постоянная критика, причем в тех ситуациях, когда вокруг много людей. Подобное происходит в семьях, где родитель также не может принять тот факт, что ребенок уже вполне способен принимать самостоятельные решения. Как правило, для самого взрослого ребенка семейные праздники становятся настоящим проклятием — абсолютно все родственники, которые приходят навестить ваших родителей, в курсе вашей «неправильной» работы, «недостойного» партнера и вообще вы «ведете не тот образ жизни, который должны вести». Удержаться от ссоры в такой ситуации очень сложно, но и здесь психологи рекомендуют держать себя в руках. Если чувствуете, что не можете сдержаться, лучше уходите и подождите, пока все страсти улягутся, после чего возвращайтесь и откровенно поговорите с родителями. Часто простых бесед вполне хватает, чтобы начать путь по сближению.

Родители не перестают вас сравнивать с другими