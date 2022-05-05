Психолог назвал способы справиться с приступом тревоги

Психолог Слава Донин рассказал о действенных упражнениях, которые помогают справиться с сильным приступом тревоги или панической атакой.
В беседе с Pravda.Ru психолог рассказал о практике TIRR, которая поможет справиться с глубокими аффективными состояниями.
В подобных ситуациях специалист посоветовал опустить лицо в ледяную воду на 30 секунд либо приложить что-то из морозилки к участку тела между шеей и затылком.
Затем необходимо 10 минут посвятить физической нагрузке: побегать по лестнице или на месте, отжаться или присесть.
Далее рекомендуется спокойно подышать в течение 10 минут — на пять счётов вдох, на семь счётов выдох.
Заключительный этап техники TIRR — растяжка или йога.