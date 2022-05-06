Как поддержать женщину в тяжелой ситуации

Чтобы поддержать и успокоить женщину, снять тревогу и беспокойство, нужно ее искренне выслушать, не перебивать и не давать непрошенных советов. Такие советы дал социальный психолог Александр Шахов.

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Он отметил, что в тяжелой жизненной ситуации человеку важно, чтобы его выслушал собеседник, не отвлекаясь на свои проблемы или мысли.

Также психолог отметил, что стоит воздержаться от советов.

— Совет можно давать только в том случае, если попросят. Во всех остальных — просто нужно постараться разделить переживание человека. Такое сопереживание особенно важно почувствовать женщине. Она не нуждается в поучениях,

— отметил психолог в комментарии РИАМО.

Кроме того, не стоит давать оценку действиям и эмоциям женщины.