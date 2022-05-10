Как россияне относятся к женщинам в мужских профессиях

Канули в лету те времена, когда в профессиях существовало гендерное разделение. Сегодня и женщины, и мужчины могут осваивать любые области на равных. И все чаще бывает так, что представительницы прекрасного пола выбирают несвойственные для себя специальности - сталелитейное и токарное дело, работу пожарных и электриков и т.д. Женщины - далеко не слабый пол и в последние годы все чаще это доказывают. Желание быть сильными во всем, осваивать новые горизонты - лишь немногие из причин интереса в получении несвойственного профессионального опыта.

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Аналитический психолог, бизнес-тренер, эксперт портала «Фотострана» Елизавета Константинова рассказала «Рамблеру», как россияне относятся к освоению женщинами мужских профессий.

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Исследователи провели опрос среди 15500 россиян и выяснили, что может двигать женщинами при подобном выборе.



Думаю, что в первую очередь играют роль социально-экономические факторы. Например, женщины могут выполнять тяжелые работы в силу отсутствия мужчин, как это было в военное и поствоенное время. Кто-то, безусловно, руководствуется экономическими факторами, так как до сих пор сохраняется разница в заработной плате по гендерному признаку. Если рассмотреть исключительно психологические факторы такого выбора, то первым окажется интерес к профессии и определенный склад характера женщины. Чаще «мужские» профессии выбирают женщины с ярко выраженными лидерскими качествами, с высоким уровнем мотивации к достижениям, при этом они не обязательно выглядят или ведут себя более маскулинно. Константинова Елизавета Алексеевна Аналитический психолог, бизнес-тренер, эксперт портала "Фотострана"

33% респондентов уверены, что прекрасных дам вдохновляют на профессиональные подвиги их отцы.

«Моя жена из династии кузнецов. Мой тесть мечтал о сыне, но судьба подарила ему только единственную дочь, которой он передал все свои знания и умения. И моя жена с детства твердо решила освоить эту нелегкую профессию. Когда смотрю на нее за работой, каждый раз поражаюсь силе ее духа и красоте движений», - делится Мирон.

Эксперты отмечают, что родители, которые уважительно и с любовью относятся к своей профессии - это отличный пример для детей. И зачастую люди, которые вдохновлялись семейным делом с малых лет, достигают больших высот в выбранной сфере деятельности.

27% опрошенных считают, что женщин привлекают высокие зарплаты.

«Я работала долгое время стюардессой, потом решила обучиться на пилота. Путь к этому был долог и тернист, многие не верили в меня, смеялись, но я смогла достигнуть своей цели и счастлива», - рассказывает Лилия. - «Зарплата пилота ощутимо выше, да и сама должность статуснее. Забавно наблюдать за реакцией людей, когда они видят красивую девушку в форме капитана воздушного судна. Это еще больше мотивирует продолжать развиваться в своем любимом деле».

Специалисты поддерживают Лилию в ее стремлении к развитию и рекомендуют всем никогда не сдаваться, искать возможности и преодолевать любые препятствия, следуя за своей мечтой.

22% отмечают, что дело всей жизни может вырасти из простого хобби.

«Моя дочь с детства любила стрелять в тире, затем начала заниматься этим профессионально и после школы поступила в университет МВД. Последние несколько лет она работает телохранителем и очень востребована в этой области», - комментирует Александр. - «В нашей стране, да и не только в нашей, скептически относятся к девушкам бодигардам, но это наоборот только помогает милым дамам в их работе - их сложно сразу заметить, они хорошо играют любые роли и незаменимы в опасных ситуациях».

18% опрошенных рассуждают о том, что женщины могут в критические моменты рискнуть круто изменить свою жизнь и попробовать себя в совершенно несвойственных областях.

«После тяжелого развода не хотелось даже дышать. Но решила во что бы то ни стало взять себя в руки, уволилась из магазина, где работала кассиром, и стала водителем-дальнобойщиком. Романтика дорог, новые знакомства, понимающие коллеги - все это дало мне уверенность в настоящем и будущем. Если даже вы стали понимать, что ваша жизнь вот-вот погрязнет в рутине, рекомендую сменить вектор движения на 360 градусов - это очень поможет не только разнообразить серые будни, но и поверить в себя, найти новые горизонты для развития», - делится своим опытом Марина.

Специалисты отмечают, что освоение новых знаний и навыков положительно влияет на развитие личности, а умение оценить ситуацию под другим углом поможет наименее безболезненно справиться со стрессом.