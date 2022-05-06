Что помогает мужчинам реже страдать от депрессий

Может ли физическая сила повлиять на вероятность депрессии? Новое исследование предполагает, что может. И это помогает мужчинам.

Отмечается, что женщины в два раза чаще страдают от депрессии, чем мужчины. Учёные обнаружили любопытную корреляцию, связанную с этим. Оказалось, что чем у человека больше сила захвата, тем меньше у него вероятность заболеть депрессией. Как правило, у мужчин сила захвата больше, чем у женщин.