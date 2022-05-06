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3 часа назад

Что помогает мужчинам реже страдать от депрессий

Ferra.ru

Может ли физическая сила повлиять на вероятность депрессии? Новое исследование предполагает, что может. И это помогает мужчинам.

Что помогает мужчинам реже страдать от депрессий
Фото: ferra.ruferra.ru

Отмечается, что женщины в два раза чаще страдают от депрессии, чем мужчины. Учёные обнаружили любопытную корреляцию, связанную с этим. Оказалось, что чем у человека больше сила захвата, тем меньше у него вероятность заболеть депрессией. Как правило, у мужчин сила захвата больше, чем у женщин.

Учёные использовали данные Национального обследования состояния здоровья и питания от 8576 человек. У них измерили уровень депрессии, включая суицидальные мысли. Сила хвата измерялась на каждой руке три раза.

Анализ результатов показал, что сила оказала наиболее влияние на такие симптомы депрессии, как суицидальные мысли, апатия, подавленность и плохое самочувствие.

Психология,
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