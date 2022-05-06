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1 час назад

Графолог рассказала, что почерк говорит о типе личности

Мария Иглина

Графолог Оксана Поротова заявила, что почерк отражает внутреннее "я" и характер человека. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Пятым каналом".

Графолог рассказала, что почерк говорит о типе личности
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалист объяснила, что через руку человек транслирует свои эмоции, чувства, темперамент и характер. Так, различают высокий и низкий уровни почерка.

При низком уровне наблюдается сниженная читабельность, неровные строки и искажения букв. По словам графолога, у человека могут заподозрить некоторые проблемы. Неровный отступ слева будет свидетельствовать о беззаботности, распущенности и неорганизованности, а несоблюдение отступа с правой стороны означает, что человек не умеет контролировать эмоции.

Зигзагообразные линии в почерке характерны для неврастеников и алкоголиков, а различные украшательства и завитки в письме обычно свидетельствуют об отсутствии воли, отметила эксперт.

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Психология,
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