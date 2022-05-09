Что такое травма наблюдателя и как с ней справиться

Сейчас мы регулярно следим за происходящим в Украине: мониторим соцсети, читаем статьи, видим страшные фото. Психологи доказали: травму от боевых действий получают не только непосредственные участники событий и жертвы насилия, но и свидетели. Что такое травма наблюдателя и как она может отразиться на психическом здоровье — на эти вопросы «Рамблеру» ответил клинический психолог, специалист по работе с психической травмой Алексей Шестаков.

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Что такое психотравма

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Мы привыкли, что травма — это некое физическое повреждение: например, перелом. Если мы сломали ногу, мы знаем, к кому обращаться — к травматологу.

В ситуации психической травмы тоже происходит повреждение, но на психическом уровне.

Психотравма — это внутренний «перелом», в результате которого жизнь делится на «до» и «после».

Происходящие события оцениваются человеком как угрожающие его жизненно важным потребностям. Примеры таких ситуаций — природные катастрофы, физическое или сексуальное насилие, отвержение.

Что такое травма наблюдателя

Травма наблюдателя (она же — травма свидетеля) возникает, когда человек становится свидетелем травмирующего события. В результате человек избегает ситуаций, которые хоть чем-то напоминают о травматической ситуации.

Часто появляются так называемые флешбеки — внезапно всплывающие воспоминания о травмирующем событии. Человек как будто застревает в ситуации, приведшей к психотравме, раз за разом прокручивая ее в голове.

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Насколько легко ее получить

Чаще всего травма свидетеля происходит, когда человек непосредственно наблюдает событие. Например, на его глазах происходит автокатастрофа, он видит погибших людей. Иногда бывает достаточно просто узнать о событии, чтобы пережить травму свидетеля.

В нынешних условиях травмы свидетеля стоит больше всего опасаться журналистам, корреспондентам или волонтерам, помогающим доставлять гуманитарную помощь.

Я наблюдаю признаки травмы свидетеля среди тех, кто чувствует свою сопричастность к происходящему. Для таких людей мир раскололся надвое. То, что было «до» февраля, как будто из прошлой жизни; и каждый новый день приносит боль от происходящего.

Большинству граждан нашей страны грозит скорее травма отверженности. Сейчас многие теряют контакты со своими друзьями и родственниками. Естественно, это не может пройти бесследно.

Как лечить травму и помочь себе

Самостоятельно преодолеть психотравму крайне трудно. Это отнимет у вас очень много времени и сил, и средств. Обратитесь к специалисту — психологу или психиатру.

Если вы все же хотите справиться самостоятельно, вот несколько рекомендаций.