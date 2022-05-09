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1 час назад

Что такое травма наблюдателя и как с ней справиться

Дарья Амосова

Сейчас мы регулярно следим за происходящим в Украине: мониторим соцсети, читаем статьи, видим страшные фото. Психологи доказали: травму от боевых действий получают не только непосредственные участники событий и жертвы насилия, но и свидетели. Что такое травма наблюдателя и как она может отразиться на психическом здоровье — на эти вопросы «Рамблеру» ответил клинический психолог, специалист по работе с психической травмой Алексей Шестаков.

Что такое травма наблюдателя и как с ней справиться
Фото: unsplash.comunsplash.com

Что такое психотравма

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Мы привыкли, что травма — это некое физическое повреждение: например, перелом. Если мы сломали ногу, мы знаем, к кому обращаться — к травматологу.

В ситуации психической травмы тоже происходит повреждение, но на психическом уровне.

Психотравма — это внутренний «перелом», в результате которого жизнь делится на «до» и «после».

Происходящие события оцениваются человеком как угрожающие его жизненно важным потребностям. Примеры таких ситуаций — природные катастрофы, физическое или сексуальное насилие, отвержение.

Что такое травма наблюдателя

Травма наблюдателя (она же — травма свидетеля) возникает, когда человек становится свидетелем травмирующего события. В результате человек избегает ситуаций, которые хоть чем-то напоминают о травматической ситуации.

Часто появляются так называемые флешбеки — внезапно всплывающие воспоминания о травмирующем событии. Человек как будто застревает в ситуации, приведшей к психотравме, раз за разом прокручивая ее в голове.

unsplash.com

Насколько легко ее получить

Чаще всего травма свидетеля происходит, когда человек непосредственно наблюдает событие. Например, на его глазах происходит автокатастрофа, он видит погибших людей. Иногда бывает достаточно просто узнать о событии, чтобы пережить травму свидетеля.

В нынешних условиях травмы свидетеля стоит больше всего опасаться журналистам, корреспондентам или волонтерам, помогающим доставлять гуманитарную помощь.

Я наблюдаю признаки травмы свидетеля среди тех, кто чувствует свою сопричастность к происходящему. Для таких людей мир раскололся надвое. То, что было «до» февраля, как будто из прошлой жизни; и каждый новый день приносит боль от происходящего.

Большинству граждан нашей страны грозит скорее травма отверженности. Сейчас многие теряют контакты со своими друзьями и родственниками. Естественно, это не может пройти бесследно.

Как лечить травму и помочь себе

Самостоятельно преодолеть психотравму крайне трудно. Это отнимет у вас очень много времени и сил, и средств. Обратитесь к специалисту — психологу или психиатру.

Если вы все же хотите справиться самостоятельно, вот несколько рекомендаций.

  1. Регулярно (без фанатизма) занимайтесь спортом;
  2. Периодически совершайте пешие прогулки;
  3. Создайте для себя поддерживающее окружение. В этот период вам нужны люди, которые будут принимать вас безусловно, таким, какой вы сейчас есть. При преодолении психотравмы (тем более самостоятельном) это просто необходимо.
  4. Если после просмотра телевидения или соцсетей вы начинаете чувствовать себя беспомощно, ощущать потерю чувства безопасности, то лучше ограничить просмотр соответствующих материалов.
Психология,Алексей Шестаков,
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