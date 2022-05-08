5 известных мужских уловок, чтобы избежать уборки по дому

Мужчины очень не любят убираться по дому, считая процесс наведения чистоты занятием, недостойным их внимания. Но порой бывает трудно отвертеться, особенно если дражайшая вторая половина настоятельно взывает к чувству долга и необходимости делить домашние дела поровну.

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Но у любого из представителей сильного пола найдётся тысяча причин увильнуть от этих ненавистных обязанностей. Попробуем разобраться в наиболее часто встречающихся.

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1. «Уборка – не дело для настоящих мужчин»

У парней давно закрепился устойчивый стереотип, будто приведение квартиры в порядок никак не соответствует масштабам их личности.

Инстинкту охотника и строителя грандиозных планов претит само упоминание о грязной посуде в раковине или о пыльных углах комнат. Вот собрать-разобрать мебель, починить кран на кухне – совсем другое дело!

К физически тяжёлому труду или там, где нужна импровизация, смекалка, мужчина всегда готов, а вот простая рутина явно не для него. К тому же, кто как не женщина должна создавать в семье уют и следить за чистотой!

Женский взгляд:

«Супруг у меня большой знаток по части разграничения полномочий. Что-нибудь подвинтить, подкрутить, передвинуть – тут он большой мастер, а вот помыть за собой элементарно тарелку после еды — нет, не барская это работа! Зато, когда в семье появился ребёнок, он тоже подпал под категорию «женских дел», хотя до родов риторика выглядела совершенно иной».

2. «И так сойдёт»

Бывают случаи, когда мужчина совершенно не обращает внимания на бардак в доме. Он равнодушен к порядку и твёрдо убеждён в том, что посуду необязательно мыть каждый день, а по засаленному полу можно и в тапках пройтись – ничего страшного здесь нет.

А если женщине сложно примириться с подобной позицией, то пусть она и наводит блеск:

ищет разбросанные носки; выносит каждый день мусор; выдраивает унитаз; бесконечно вытирает пыль с мебели.

У такого молодого человека работает железная логика – зачем тратить своё время на то, без чего и так легко обойтись.

Женский взгляд:

«Мой парень – строитель. Целый год я просила его починить свет на кухне, но воз и ныне там. Мол, вечером он туда редко заходит, а днём светло и так. А тот факт, что заниматься готовкой я могу только поздним вечером, придя с работы, – разве это аргумент! Хотя претензии к качеству еды, приготовленной в полутьме, слышу от него постоянно».

3. «Надо было напомнить»

Не в правилах мужчин помнить о домашних хлопотах. Обычно они про них быстро забывают, относя по своему обыкновению в разряд несущественных.

Ну да, на балконе давно пора перетянуть бельевые верёвки, а в прихожей полка для обуви уже не один день требует ремонта. И всё было бы наверняка сделано, если б не проклятая забывчивость.

С другой стороны, а женщина на что? Неужели ей трудно об этом сказать своему благоверному? С другой стороны, постоянные напоминания могут вызвать у парня раздражение. Что он, совсем безмозглый, что ли?

Женский взгляд:

«Сначала мой бойфренд клятвенно заверяет: «Да, я сейчас всё сделаю». Потом каждый раз следуют бесконечные обещания — «минутку, вот только покурить выйду»; «попью чайку и тогда уж точно»; «отвечу на срочное письмо, а затем…». В конце концов, устав от просьб, делаю сама. Но тогда неминуемо разгорается скандал: «И зачем не подождала? Сказал же, помогу!»

4. «Сделаю так, чтоб не возникло больше желания просить помочь»

Пожалуй, одна из самых хитрых мужских уловок. Есть такие представители сильной половины человечества, которые, на первый взгляд, с большим воодушевлением берутся за домашние дела.

Надо постирать? Да без проблем! Только кладут в стиральную машину любое бельё без разбора. Полить цветы? Вообще не вопрос! И то, что потом придётся вытирать многочисленные лужи с подоконника и пола – сущие пустяки.

После всех этих великодушных порывов у женщин, зачастую, напрочь пропадает желание обращаться к мужчине за помощью. Себе дороже!

Женский взгляд:

«Попросила мужа помыть пол. Не вопрос, помыл. Но как! Швабру ополоснул в унитазе, объясняя свой поступок тем, что вода в нём такая же, как и под краном. Ещё были случаи намеренного затягивания процессов. Например, на просьбу привести в порядок газовую плиту начинает скоблить её целый час, аргументируя своей привычкой любую работу выполнять идеально, по всем правилам».

5. «Ты – самая лучшая хозяйка!»

Ещё один действенный способ улизнуть от уборки – сделать вид, что совершенно ничего в этом не понимаешь.

Известно, многие женщины падки на лесть, поэтому мужчины в таких случаях стараются прибегнуть к похвале, воспевая самые лучшие качества своих спутниц жизни.

Нет, они тоже могут приготовить обед, сходить в магазин за продуктами или помыть кафельную плитку в ванной, но разве сравнимы их жалкие потуги в домашних хлопотах с мастерством настоящего профессионала?

И девушки в который раз снисходительно вздохнув, выполнят работу сами.

Женский взгляд:

«Один из бывших утверждал, что не может разложить по местам высушенное бельё, потому что не знает, где что должно лежать. Это же я создала в платяном шкафу странную систему хранения одежды, недоступную нормальной мужской логике. То есть логика «где в шкафу каждое утро чистые трусы-носки себе берёшь, туда и сложи постиранное» оказалась этому великому уму недоступна».