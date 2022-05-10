Сколько нужно времени человеку, чтобы отдохнуть от работы

За последние годы темп жизни так сильно ускорился, что многие столкнулись с новыми проблемами. К ним, например, можно отнести перегорание.

О том, сколько дней человеку нужно для полноценного отдыха, решила рассказать кандидат психологических наук Светлана Колосова. По словам специалиста, психологическое напряжение невозможно сбросить за несколько дней

На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть — это психологические нагрузки. На человека влияет большой объём рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаём от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически. Светлана Колосова