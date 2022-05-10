Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
23 минуты назад

Сколько времени нужно человеку, чтобы по-настоящему отдохнуть от работы

Ferra.ru

За последние годы темп жизни так сильно ускорился, что многие столкнулись с новыми проблемами. К ним, например, можно отнести перегорание.

Сколько нужно времени человеку, чтобы отдохнуть от работы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

О том, сколько дней человеку нужно для полноценного отдыха, решила рассказать кандидат психологических наук Светлана Колосова. По словам специалиста, психологическое напряжение невозможно сбросить за несколько дней

На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть — это психологические нагрузки. На человека влияет большой объём рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаём от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически. Светлана Колосова

При этом минимальным сроком, за который может помочь отдохнуть, психолог назвала от трех дней до одной недели. Полноценный же отдых занимает до трёх недель.

Психология,Светлана Колосова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители