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2 часа назад

Как настроиться на рабочий лад после выходных: совет психолога

РИА "ФедералПресс"

Психолог Наталья Толстая в разговоре с «ФедералПресс» раскрыла секрет, как вернуться в рабочее состояние после длительных выходных и идти на работу с радостью.

Как настроиться на рабочий лад после выходных
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Человек – система программируемая. Вы можете создать для себя какие-то ритуалы, которые будут настраивать на работу: стакан воды, свежезаваренный чай. При этом нужно сказать: «Я пошел работать»,

– объяснила психолог.

Проговаривая себе такие слова, вы в течение месяца приучите себя. Стоит помнить, что вы сами выбираете настрой на день и слова о том, что работать не хочется – это наш осознанный выбор.

Также можно представлять начало рабочего дня в формате шлагбаума: утром он открывается и вы начинаете заниматься делами, а вечером он закрывается, и вы свободны.

Также стоит развлекаться не только в выходные, но и в рабочие дни. Например, собраться утром так, чтобы вечером можно было спокойно пойти в кино, ресторан или просто на прогулку.

Наталья Толстая также отметила, что на работе не нужно фонтанировать инициативой, достаточно просто слушать руководство. Рабочие задачи стоит делать только в офисе и ни за что не приносить домой и не заниматься ими в выходные.

Психология,Наталья Толстая,
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