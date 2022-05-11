Как настроиться на рабочий лад после выходных

Психолог Наталья Толстая в разговоре с «ФедералПресс» раскрыла секрет, как вернуться в рабочее состояние после длительных выходных и идти на работу с радостью.
«Человек – система программируемая. Вы можете создать для себя какие-то ритуалы, которые будут настраивать на работу: стакан воды, свежезаваренный чай. При этом нужно сказать: «Я пошел работать»,
– объяснила психолог.
Проговаривая себе такие слова, вы в течение месяца приучите себя. Стоит помнить, что вы сами выбираете настрой на день и слова о том, что работать не хочется – это наш осознанный выбор.
Также можно представлять начало рабочего дня в формате шлагбаума: утром он открывается и вы начинаете заниматься делами, а вечером он закрывается, и вы свободны.
Также стоит развлекаться не только в выходные, но и в рабочие дни. Например, собраться утром так, чтобы вечером можно было спокойно пойти в кино, ресторан или просто на прогулку.
Наталья Толстая также отметила, что на работе не нужно фонтанировать инициативой, достаточно просто слушать руководство. Рабочие задачи стоит делать только в офисе и ни за что не приносить домой и не заниматься ими в выходные.