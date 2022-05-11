Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
28 минут назад

О чем говорит ваша сумочка: раскрыты архетипы модниц

РИА "ФедералПресс"

Каждого человека можно отнести к определенному архетипу с набором качеств и черт характера. Рассказать об этом может не только гороскоп, но и наш гардероб, предметы декора и аксессуары. Например, любимая сумочка.

О чем говорит ваша сумочка: раскрыты архетипы модниц
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Ваш архетип Правитель, если вы носите статусные сумки с четкой формой, как прямоугольник или трапеция, пишет Marie Claire. Для вас главное все контролировать и быть в состоянии стабильности.

Сумки необычной формы с замысловатыми узорами – архетип Творца. Вы живете по принципу: создавать, творить, мечтать, жить.

А служить миру и семье любят Опекуны с сумками в виде портфеля.

Архетип Славный Малый подходит любителям комфорта. Вам все равно на узоры и форму сумки, главное – удобство.

Шуты носят сумки, которые вызывают улыбки, прохожие вас тайно фотографируют.

Изящные сумки, изысканные узоры, дорогие модные цвета – архетип Эстета.

Любители рюкзаков – Исследователи. А Невинные – те, кто носят милые и забавные сумочки, например, с мордочкой собаки. Сумки в стиле минимализм для Мудрецов, а поясные для Героев. Вы Бунтарь, если носите сумку с шипами. А вот если девушка и вовсе без сумки, она Мага.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители