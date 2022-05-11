О чем говорит ваша сумочка: раскрыты архетипы модниц

Каждого человека можно отнести к определенному архетипу с набором качеств и черт характера. Рассказать об этом может не только гороскоп, но и наш гардероб, предметы декора и аксессуары. Например, любимая сумочка.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Ваш архетип Правитель, если вы носите статусные сумки с четкой формой, как прямоугольник или трапеция, пишет Marie Claire. Для вас главное все контролировать и быть в состоянии стабильности.

Сумки необычной формы с замысловатыми узорами – архетип Творца. Вы живете по принципу: создавать, творить, мечтать, жить.

А служить миру и семье любят Опекуны с сумками в виде портфеля.

Архетип Славный Малый подходит любителям комфорта. Вам все равно на узоры и форму сумки, главное – удобство.

Шуты носят сумки, которые вызывают улыбки, прохожие вас тайно фотографируют.

Изящные сумки, изысканные узоры, дорогие модные цвета – архетип Эстета.