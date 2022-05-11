Что стоит обсуждать за ужином с семьей

Не зря психологи говорят, что беседы за ужином укрепляют взаимоотношения в семье. Неспешные беседы и вкусная. Что ещё нужно для счастья? В таком случае никто не останется равнодушным к членам семьи. За столом вы должны быть без гаджетов, так же не советуется включать телевизор. Если есть в семье маленькие дети, то их нужно приучать садиться за стол всем вместе и одновременно. Специалист по социальной работе семейного центра «Хорошевский» Вера Макаренко предлагает взглянуть на пару тем для обсуждения за ужином.

Фото: Управа района Савеловский города Москвы Управа района Савеловский города Москвы

Социальные проблемы

Очень многие любят обсуждать политические проблемы за столом, но это не есть хорошо. Такая беседа может привести к ссоре. Тут стоить учитывать такие моменты, что суть беседы состоит не в том, чтобы высказать свои возражения, а:

— Обсудить социальные проблемы, значит поразмышлять над тем, как можно улучшить что-либо;

— Дайте друг другу высказать о том, кто и что считает проблемой в обществе.

Литература, фильмы, музыка

Почему именно эта тема? Потому что она настолько обширна, что словами не передать. Все любят музыку слушать, фильмы посмотреть и т. п. Если присутствует неудобная пауза в разговоре, то можно легко перейти на эту тему и беседа наполнится яркими красками.

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