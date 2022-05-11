Как полюбить рутинную работу и высвободить время для творчества

В любой работе есть элементы рутины. Не только сотрудники обычных компаний, но и спортсмены, музыканты, писатели – люди самых творческих профессий – тоже регулярно сталкиваются с рутиной, когда приходится много раз повторять одни и те же действия. На первый взгляд, это монотонная, скучная и однообразная работа. Но и в ней можно научиться находить удовольствие и творчество. Эксперты рассказали Mir24.tv, как сделать так, чтобы любая работа приносила радость и оставалась продуктивной.

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1. Ограничить время

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Когда сроки поджимают, работа идет интенсивнее. Это наблюдение подходит для любого вида деятельности – от подготовки к экзамену до сдачи отчета или замены ценников в торговом зале. «Фокус в том, что сжатые сроки на выполнение какой-то работы заставляют человека сконцентрировать внимание на процессе, а не на оценке своих действий и контекста», – объясняет директор по управлению персоналом территории «Москва» торговой сети «Пятерочка» Светлана Бояршинова.

Человек сосредотачивается на деле и получает прилив сил. При этом речь не идет о том, чтобы все делать в последний момент. Простой способ устроить себе дедлайн – использовать таймер или обычный будильник. Это поможет не тратить по нескольку часов в день на операционные задачи, советует эксперт.

2. Доводить до логического завершения

В процессе выполнения монотонной работы существует соблазн отложить ее и переключиться на что-то более важное и интересное – то есть заниматься прокрастинацией. В результате рутинные операции остаются незавершенными, и создается впечатление, что их вообще невозможно закончить. Проблему легко устранить, если постараться осознанно не отвлекаться от процесса, пока дело не будет доведено до запланированного завершения. Например, почитать новости после того, как будет выполнена текущая задача.

«Сила намерения позволит после окончания работы получать удовольствие от того, что процесс завершен без срывов и внутренних поблажек. Другими словами, «Кто молодец? Я молодец!» – комментирует Бояршинова.

3. Превратить рутину в утренний ритуал

Если утром совершить небольшой «подвиг», позитивный настрой и хорошая самооценка будут гарантированы на весь день. «Таким подвигом может стать выполнение не очень вдохновляющих дел, которые постоянно хочется отложить, – считает Бояршинова. – Если постоянно откладывать такие дела на потом, к концу дня накопится негатив, который может давить на психику и испортить вечер. А то и спровоцировать бессонницу». Сбросив груз, можно сразу почувствовать себя счастливее и ощутить прилив энергии и гордости за себя.

4. Наградить себя за проделанную работу

Суть действия в том, чтобы убедить мозг: после того, как будет проделано то, что нужно, он получит то, что хочется. Например, можно пообещать себе: если в конце рабочего дня все намеченные дела из списка в органайзере будут вычеркнуты, можно будет зайти в кафе и выпить кофе с чем-то особенно вкусным или отправиться на массаж. Если же нет – проходим мимо.

Награды могут быть разными – здесь важно понять, какую приятность хочется получить. Это может быть что угодно – фильм, флакончик духов, прогулка в парке или день для себя. Этот прием поможет меньше переживать на тему завала обязательных рутинных дел и включать резервные механизмы мотивации и при этом регулярно получать от повседневной жизни маленькие радости.

5. Сочетать рутинные и творческие виды работ

В творческой работе есть место фантазии, новациям и неожиданным озарениям – за это ее и любят. Рутинная работа требует выполнения монотонных однообразных действий согласно правилам и инструкциям, и это может утомлять. Конечный продукт, за который работодатель или заказчик платит деньги, получится только тогда, когда удастся соблюсти баланс этих двух типов работ. Поэтому нужно так выстроить процесс деятельности, чтобы чередовать их в комфортном режиме. Тогда и усталости будет гораздо меньше. Ведь больше всего люди устают на работе от избыточной концентрации и психологического напряжения. К примеру, можно в течение часа внимательно вычитывать документы, а следующие пару часов посвятить продумыванию игровых элементов для тренинга продаж. Или полтора часа заниматься приемкой товара, а затем посетить организованный компанией тренинг по повышению квалификации.

6. Заниматься творчеством вне официальной работы

Такой совет дает Ася Касимова, руководитель арт-студии «Не Малевичи». Она рассказала, что каждый день имеет дело с профессионалами разных сфер – на занятия приходят программисты, бухгалтеры, стоматологи, руководители фирм и администраторы. Работа всех этих людей связана с рутиной и стрессом.

«Они приходят в студию, чтобы зарядиться энергий и создать что-то своими руками. В результате пару часов работы с красками и глиной дают им вдохновение и успокоение. Чистое творчество подзаряжает и позволяет психологически разгрузиться через краски, пластический материал и диалог с самим собой. Кроме того, творческие занятия расширяют круг общения – рядом оказываются единомышленники и люди, с которыми можно разделить приятные эмоции», – говорит Касимова

7. Добавить в работу игру