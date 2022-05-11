Как Таро стали модной феминистской практикой

Гадания на картах Таро наравне с астрологией считаются лженаукой, но на самом деле у них довольно богатая история. В последнее время эти карты получили новое прочтение, в том числе помогают женщинам бороться за равноправие. О том, как связана эта практика с феминизмом — в материале “Рамблера”.

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История появления Таро

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Точно неизвестно, когда появились карты Таро, история их создания окутана легендами, и лишь одна из них считается наиболее вероятной. Согласно этой версии, Таро появились в Италии в начале XV столетия. Изначально они использовались для карточной игры под названием “Тароччи”, на них были изображены короли, королевы, рыцари и пажи. Уже позднее маги начали придумывать сакральный смысл карт и использовали их для гадания. Сейчас большинство людей используют карты, которые были основаны на тех, что были созданы в Италии.

Колода делится на старшие и младшие арканы. В первые входят 22 уникальных карты с разными названиями: “Отшельник”, “Башня”, “Смерть” и другие. Младшими арканами называют карты четырех мастей, которые соотносятся с четырьмя стихиями: Жезлы (Огонь), Кубки (Вода), Мечи (Воздух), Пентакли (Земля). В них — по десять номерных знаков, а также аналоги игральных карт: Король, Королева, Паж и Рыцарь.

Лженаука и гендер

Гадание на Таро не всегда считалось лженаукой. Так, в Древней Греции к картам обращались даже по государственным вопросам. Колода подсказывала, как поступить в той или иной ситуации. С появлением христианства репутация гаданий начала ослабевать.

В эпоху Нового времени наука заменила собой магию и гадание. Они, в свою очередь, стали называться эзотерикой и оккультизмом. Тогда все это перешло в разряд лженауки. Философы считали оккультизм синонимом иррациональности и говорили, что это стало пережитком мифологического сознания.

В современности феминистки критикуют такой подход. Они уверены, что это связано с гендерными стереотипами, так как рациональное совместимо с мужским и стало синонимом власти и силы. Такое мнение высказывалось некоторыми учеными в XX веке. Они считали, что понятие истинности не может быть универсальным, и поэтому называть магию иррациональной нельзя. Научная революция сказалась на всех слоях населения, например, на повитухах. Их обвинили в том, что их знания иррациональны, не имеют подтверждений, а также то, что они могут управлять рождением детей.

Охота на ведьм как угнетение женских прав

В качестве примера можно также вспомнить охоту на ведьм, которая привела к гибели невинных женщин. В качестве зла также использовалось утверждение о том, что магия — это плохо. Кроме того, охота на ведьм изменила отношение к женщинам, деторождению, а также привела к тому, что мужчины перестали доверять представительницам прекрасного пола. Это также привело к тому, что женщины больше не могли работать в акушерстве и гинекологии, поэтому даже репродуктивные органы были вверены мужчинам.