Психолог раскрыла секрет счастья

«Настоящая проблема заключается в том, что в беспокойные времена мы часто делаем прямо противоположное тому, что должны делать, чтобы добиться успеха. Первое, что нужно сделать для счастья, — мыслить позитивно», — заявила специалист.

По словам психолога, сосредоточение внимания на значимой связи с окружающими, поощрении, чувстве благодарности, решении проблем приносит хорошие дивиденды. Исследования показали, что настрой на более позитивное и оптимистичное мышление может увеличить производительность на 31 процент, повысить шансы на продвижение по службе на 40 процентов и уменьшить негативные последствия стресса на 23 процента, рассказала Метелева.