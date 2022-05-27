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1 час назад

Психолог раскрыла секрет счастья

Мослента

«Настоящая проблема заключается в том, что в беспокойные времена мы часто делаем прямо противоположное тому, что должны делать, чтобы добиться успеха. Первое, что нужно сделать для счастья, — мыслить позитивно», — заявила специалист.

Психолог раскрыла секрет счастья
Фото: МослентаМослента

По словам психолога, сосредоточение внимания на значимой связи с окружающими, поощрении, чувстве благодарности, решении проблем приносит хорошие дивиденды. Исследования показали, что настрой на более позитивное и оптимистичное мышление может увеличить производительность на 31 процент, повысить шансы на продвижение по службе на 40 процентов и уменьшить негативные последствия стресса на 23 процента, рассказала Метелева.

Психология,
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