Почему нужно начать вести дневник прямо сейчас

Небольшие заметки помогут справиться с тревожностью и напомнить себе о важных событиях

Розовая книжечка на полке в комнате девочки-подростка, в которой среди наклеек и рисунков сердечек быстрым почерком написаны главные тайны, так многие из нас представляют личный дневник. Но психологи, коучи и специалисты по личностному росту уверены: дневник стоит вести не только в переходном возрасте, но и став взрослым.

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У постоянных записей есть несколько важных преимуществ, которые способствуют концентрации и снятию стресса.

Дневник помогает выплеснуть мысли и выговориться

Ему точно можно доверить любые мысли и чувства, как хорошему психологу. Но в отличие от сеансов терапии, это совершенно бесплатно. Конечно, дневник не сможет дать совет, но специалисты уверены: выплеснуть чувства — это первый шаг к тому, чтобы разобраться в себе. К тому же, заветной тетради можно доверить то, что даже психологу рассказать сложно.

Записи помогают улучшит здоровье

Ведение дневника похоже на медитацию и работает не хуже: оно помогает справиться со стрессом, победить тревожность. По статистике, у тех, кто делает такие заметки повышается иммунитет и снижается частота головных болей.

Дневник сохранит реальные воспоминания

Наша память крайне избирательна, со временем события кажутся нам совсем другими, мы склонны придавать им нужный оттенок, но заметки помогут сохранить происходившее в реальном виде. Заметки покажут, как вы меняетесь Перечитывая свои записи, можно заметить, как изменился ваш характер, реакция на события, уровень стресса. Многие отмечают, что, благодаря дневнику, поняли, что очень выросли.

Ведение дневника делает нас счастливее

Результат постоянного фиксирования своих мыслей повышает уровень эндорфинов. У этого явления даже появилось название — «Эффект Бриджит Джонс», ведь именно дневник помог героине разобраться в себе.

Какие дневники можно вести

Необязательно записывать свои мысли и переживания, есть десятки вариантов дневников, которые помогут вам в жизни. Дневник маленьких заметок Записывайте произошедшее одной-двумя фразами, так вам будет проще хранить воспоминания.

Дневник любви к себе

Мы часто забываем хвалить и благодарить себя: используйте эту возможность, чтобы потом перечитывать и радоваться. Сделали что-то хорошее? Запишите! Поняли, что отлично выглядите? Запишите!

Дневник питания

Конечно, можно просто фиксировать, что и когда вы съели, но для тех, кто страдает от расстройства пищевого поведения, лучшим вариантом станут другие заметки. Фиксируйте, какие эмоции у вас вызывает та или иная еда, что вы чувствуете, когда голодны, а что — когда переели. Так справиться с проблемами пищевого поведения будет гораздо легче.

Дневник учета времени и финансов

Два этих ресурса постоянно ускользают, словно песок сквозь пальцы. Но мы в состоянии контролировать их, если начнем вести заметки. Иногда оказывается, что дыра в бюджете образуется из-за, казалось бы, незначительных трат.

Дневник чудес