Психолог рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников

Чтобы быстрее войти в рабочий режим после долгих выходных, следует переключить фокус внимания на решение рабочих задач. В этом поможет ранжирование задач по важности и срочности, а также полное погружение в работу, сообщила РИАМО кандидат психологических наук, основатель EiLab — компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI Елена Хлевная.

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Во время отпусков, праздников и выходных человек может испытывать полный эмоциональный спектр. Эмоции зависят от того, на что сотрудник переключается в праздничные дни и как проводит свое свободное время: путешествует, встречается с друзьями, сажает деревья в саду или смотрит телевизор и т.д.

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«Очень важным фактором является переключение фокуса внимания с профессиональной деятельности на что-либо другое. От того, насколько выходные насыщены событиями и разнообразны, зависит степень переключения человека на рабочие задачи. Если праздничные дни были насыщены различными по своей специфике, вовлеченности и интересу человека событиями, то после выхода на работу сотруднику кажется, что праздники длились очень долго», — сказала Хлевная.

Рекомендации работодателю

По словам психолога, важно понимать, что за время длительных выходных качественно переключается фокус внимания. Для того чтобы наиболее быстро войти в рабочий процесс, человеку также необходим механизм переключения внимания на задачи компании. Чем быстрее этот механизм сработает, тем быстрее человек включится в работу. Если этого не произойдет, то сотрудник будет продолжать жить эмоциями, впечатлениями выходных дней. Человек продолжит еще находиться в рефлексии по прошедшим событиям.

«Когда сотрудник осознает такое состояние, его цель — найти наиболее интересный для себя проект, чтобы быстрей погрузиться в рабочий процесс. Однако распределение текущих заданий – задача работодателя. В данном случае руководитель в первую очередь должен осознавать, что сотрудники, вышедшие после продолжительных выходных, все еще находятся в рефлексии по поводу прекрасно проведенного времени. Задача руководителя – погрузить сотрудников в работу. Например, начальник может организовать встречу с командой», — рассказала специалист.

Сотрудникам можно дать возможность поделиться, рассказать о том, как они провели эти длительные выходные, организовать совместный обмен впечатлениями, чтобы люди могли вербализовать свои эмоции, свои ощущения, которыми они наполнились на выходных. Чем лучше человек отдыхает, тем лучше он работает в рабочее время.

«Но важно переключить. Дать возможность высказаться, поделиться впечатлениями и затем вместе с командой включиться в работу. Напомнить о задачах, которые стоят, и о сроках. Объяснить сотрудникам, что выходные прошли, а рабочие задачи никто не отменял, время для решения этих задач сократилось из-за выходных», — отметила Хлевная.

Советы работнику

Многое зависит от темперамента человека и его привычек. Кто-то может сразу броситься в омут решений рабочих задач, и ему это интересно. А кому-то нужно постепенное вхождение, небольшая раскачка.

«Все очень индивидуально, и единых рецептов нет. Но есть универсальные советы. Начните вхождение в рабочий график с перечня задач, которые нужно решить в течение ближайших дней. Ранжируйте эти задачи по важности и срочности. Уточните у непосредственного руководителя, не появилось ли новых вводных. Постарайтесь понять, сколько времени потребует решение срочных задач, чтобы правильно спланировать рабочий день или неделю. Такие простые действия настроят на рабочий лад», — пояснила психолог.

Она добавила, что дальнейшие действия зависят от психологических особенностей самого человека. Есть люди, кому комфортнее постепенное погружение, значит, нужно выбирать для них простые, легкие задачи — начинать с них и постепенно входить в рабочий ритм. Есть же сотрудники, кому интереснее сразу броситься в решение какой-либо сложной задачи. Тут правильная тактика руководителя – снять со специалиста хотя бы на время «текучку», чтобы он мог полностью погрузиться в тему.