Как отвадить непрошенных советчиков: отвечает эксперт

Тема непрошенных советов тесно связана со сферой ваших личных границ. А точнее с тем, что многие из нас не очень хорошо осознают собственные границы и не умеют их защищать. Как следствие, при столкновении с непрошенным советом у многих возникает ступор: «Мне не приятно, что в мою жизнь влезли с рекомендациями, но, с другой стороны, я не знаю, как поступить, не понимаю, будет ли мое поведение корректным, не будет ли оно воспринято как грубость…» Поэтому первая и важная задача – изучить собственные границы, ответить себе на вопросы «Как со мной можно?» и «Как со мной нельзя?». Возьмите лист и выпишите в две колонки примеры приемлемого и неприемлемого поведения. Например, вопрос: «Нужно ли тебе помочь заправить машину?» – допустим, а вот: «Вечно доезжаешь до пустого бака, наверное, хочешь встать без бензина. Заправился бы лучше…» – категорически неприемлемая формулировка. Фиксируйте все приходящие на ум примеры. Да, это длительная, глубокая и вдумчивая работа. Но такое исследование позволит разобраться, что вы принимаете, а что – нет. Скорее всего, большинство непрошенных советов окажутся в колонке с примерами недопустимого поведения.