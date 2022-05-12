Как отвадить непрошенных советчиков: отвечает эксперт

Не знаете куда деться от назойливых родственников и друзей, которые лезут в каждую щель со своими советами? Как правильно отставить свои границы и сделать так, чтобы от вас отстали со своими ценными замечаниями, читайте в материале «Рамблера».
Фото: AdobeStockAdobeStock
Как поступать с непрошенными советами?
Видео дня
Непрошенные советы – больная тема для многих людей. Мы часто не понимаем, как себя вести, столкнувшись с подобным поведением окружающих. Мы не будем сейчас разбираться в причинах, по которым тот или иной человек порой позволяет себе вторгаться со своим мнением в чужую жизнь. Этот анализ не ведет нас к разрешению реальной ситуации. Гораздо эффективнее – изучить себя и свои реакции, а затем освоить несколько практических инструментов, которые позволят останавливать незваных советчиков.
Изучите свои границы
Тема непрошенных советов тесно связана со сферой ваших личных границ. А точнее с тем, что многие из нас не очень хорошо осознают собственные границы и не умеют их защищать. Как следствие, при столкновении с непрошенным советом у многих возникает ступор: «Мне не приятно, что в мою жизнь влезли с рекомендациями, но, с другой стороны, я не знаю, как поступить, не понимаю, будет ли мое поведение корректным, не будет ли оно воспринято как грубость…» Поэтому первая и важная задача – изучить собственные границы, ответить себе на вопросы «Как со мной можно?» и «Как со мной нельзя?». Возьмите лист и выпишите в две колонки примеры приемлемого и неприемлемого поведения. Например, вопрос: «Нужно ли тебе помочь заправить машину?» – допустим, а вот: «Вечно доезжаешь до пустого бака, наверное, хочешь встать без бензина. Заправился бы лучше…» – категорически неприемлемая формулировка. Фиксируйте все приходящие на ум примеры. Да, это длительная, глубокая и вдумчивая работа. Но такое исследование позволит разобраться, что вы принимаете, а что – нет. Скорее всего, большинство непрошенных советов окажутся в колонке с примерами недопустимого поведения.
Как понять, что границы нарушены и что делать с эмоциями?
Как правило в момент, когда кто-то нарушил наши границы, мы немедленно испытываем вполне физический дискомфорт Мы ощущаем напряжение, сжатие мышц, задержку дыхания. Это состояние бывает похоже на реакцию животного: «как будто шерсть встала дыбом». Такая симптоматика указывает на то, что в отношении вас происходит что-то неправильное, некорректное, то, чего допускать в свой адрес нельзя. Эти сигналы очень полезно замечать и быть к ним чутким. Кроме того, очень важно сначала разобраться со своими чувствами, а затем уже проявлять реакцию в отношении человека, давшего вам непрошенный совет.
Разберитесь, что с вами происходит. Если нарушены границы, полезно отмечать для себя, по каким признаками вы это определяете. Верните себя в состояние равновесия, почувствуйте крепкую почву под ногами: сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. В стрессовой ситуации мы рефлекторно задерживаем дыхание или начинаем дышать поверхностно, как следствие – напряжение растет, возникают соответствующие эмоции – раздражение, гнев. Из такого состояния мы зачастую ведем себя неадекватно, можем позволить себе грубость или срываемся на крик. В итоге, ситуация и ваше ответное поведение приведет к нежелательным результатам, в том числе, уничтожению отношений, что особенно критично в коммуникации с коллегами и начальством. Да, и в целом, спонтанные действия и реакции, вызванные неприятными переживаниями, зачастую неэффективны.
Что ответить на непрошенный совет
Многое зависит от того, кем вам является человек, который дал непрошенный совет. Согласитесь, есть разница — близкий человек или посторонний.
Для друзей, родственников и близких людей можно применить следующие техники: Обсудите ситуацию с партнером по коммуникации. Скорее всего, такие ситуации могут повторяться, поэтому нужно «расставить точки над i», сделав это максимально бережно и деликатно, но при этом внятно и четко обозначив свою позицию. Поделитесь тем, что вы почувствовали в момент, когда получили совет, которого не просили. Начать такой разговор полезно с «Я-сообщений». Расскажите о чувствах в мягких формулировках. Вместо: «Как ты смеешь грубиян!» – «Послушай, мне очень неприятно, я чувствую сильный дискомфорт, когда ты советуешь мне…» Вскройте позитивное намерение. Скорее всего, человек хочет вам помочь, быть полезным и оказать поддержку. Подчеркните в своей коммуникации, что вы видите эти усилия и заботу: «Я понимаю, что ты хочешь быть мне полезным, помочь мне, но я не нуждаюсь сейчас в совете. И я прошу тебя дать мне возможность разобраться с этим самостоятельно».
Специалист подчеркивает, что иначе дело обстоит в общении с людьми, с которыми вас не связывают долгосрочные отношения. В таких ситуациях полезными будут следующие стратегии поведения:
Игнорирование. Не обращайте внимания на непрошенный совет. Просто посмотрите на человека, улыбнитесь и идите дальше, забыв о случившемся. Конечно, не забывайте при этом дышать.
Юмор. Отшутитесь в ответ на некорректную реплику, и ситуация исчерпает себя сама. Кстати, самоирония очень полезный инструмент, а такая техника позволит ее развить.
Переведите разговор на другую тему. На реплику: «Ты сильно поправилась, надо бы тебе похудеть!», ответьте: «Слушай, я вчера была на выставке Врубеля. Это что-то невероятное, очень рекомендую сходить».
Укажите человеку на границу, которую он нарушает прямо сейчас. Посмотрите ему в глаза и скажите: «Я не нуждаюсь в советах по данному поводу», продолжайте заниматься своими делами и жить своей жизнью.
Повторюсь, все вышеперечисленные советы будут эффективны, если вы разберетесь с личными границами, будете понимать, как с вами можно себя вести, а как – нельзя. Изучайте себя и свои реакции, учитесь стабилизировать состояние. Отвечайте по возможности из ресурсного, сбалансированного состояния. И, как говорится, «не бывает плохих людей, бывает неверно выбранная дистанция», поэтому, когда человек систематически нарушает ваши границы, задумайтесь о том, чтобы сократить количество общения и увеличить дистанцию до комфортной.