Тролль обыкновенный: психология сетевых провокаторов

В интернете кто-то неправ? Они знают, что делать! Порой кажется, что тролли — это просто сетевые пользователи, которым решительно нечем заняться. Только в современных реалиях тролли далеко не так безопасны, как это было раньше. Впрочем, психологи и раньше считали их довольно серьезной угрозой для общества, потому что сетевые провокаторы, как показал ряд исследований, склонны к психопатии и садизму. А еще выяснилось, что число троллей в обществе никак не зависит от наличия интернета. Naked Science решил разобраться, какими чертами обладает типичный сетевой провокатор.

Фото: Кадр из фильма «Питомец» Кадр из фильма «Питомец»

Для начала — немного номенклатуры. Что такое троллинг с точки зрения науки? У него есть вполне конкретное определение — это вид виртуальной коммуникации с нарушением этики сетевого взаимодействия, выражающейся в виде проявления различных форм агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения. А специфика его проста — самоутверждение за счет систематического унижения другого.

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Желчь в квадрате

Отец медицины Гиппократ, как известно, объяснял особенности поведения человека тем, какой из «жизненных соков» преобладает в его организме. В теле флегматика этой жидкостью была слизь и мокрота, что якобы делало его спокойным и медлительным, в теле сангвиника — кровь, что определяло его подвижность и веселость, а в телах холерика и меланхолика — желчь. У первого — еще и «черная». Предполагалось, что желчь делает ее обладателя импульсивным и горячим, а меланхолика — грустным и боязливым. Кажется, древнегреческий врач как в воду глядел. В переносном смысле, конечно. Это подтвердило исследование российских психологов, опубликованное в 2019 году в №4 «Казанского педагогического журнала».

Российские ученые тогда задались целью изучить психологические особенности людей, занимающихся сетевым троллингом. В исследовании приняли участие 90 троллей, которых отобрали методом стихийной выборки. На момент опроса все они состояли в сообществах различной провокационной направленности. Средний возраст участников оказался довольно юным — 18,7 года. Выяснилось, что троллинг более характерен для холериков и меланхоликов — самых «желчных» людей, если верить Гиппократу. Хотя заниматься этим могут, конечно, все. Однако интересно при этом, что провокаторы-сангвиники делают это, скорее, для развлечения, чем из желания оскорбить или унизить человека.

Ради развлечения, как оказалось, большая часть — 68% — троллей и терроризирует своих жертв — им попросту скучно! 22% отмечают, что им не нравятся определенные люди, которых они «гнобят», лишь 8% честно признались, что таким образом просто мстят окружающим, и только 2% делают это за деньги.

Но психологов не проведешь. Мало кто захочет признаться, что обижает других из-за комплексов и обиды на весь белый свет. Однако именно такие причины, а вовсе не страсть к развлечениям, оказались главными в поведении провокаторов, стоило лишь копнуть глубже, узнав немного об отношении испытуемых к своим родителям и коллегам, а также об их страхах и опасениях.

Исследователи выяснили, что для 12% сетевых провокаторов характерны низкий уровень физической агрессии и чувства вины, зато 74% из них продемонстрировали высокую степень так называемой косвенной агрессии (которая скрывается или не осознается самим агрессором; она может проявляться в виде злословия, обвинения, угроз, причинения вреда имуществу, близкому человека, на которого нападают, или его домашнему животному ).

Раздражение при этом присутствовало у 83% респондентов, обида — у 84%, вербальное проявление агрессии — у 91%. В итоге ученые сделали вывод, что все тролли, принявшие участие в исследовании, враждебно и негативно настроены по отношению к обществу. И недостаток чувства вины здесь только на руку — провокаторы не испытывают моральных терзаний по поводу того, что обидели кого-то. Скорее, наоборот.

Садизм как профессия

Если верить психоаналитикам, то в основе многих очень важных и полезных профессий, например хирурга или стоматолога, лежит сублимированный садизм: склонность к насилию и получению удовольствия от унижения и мучения других. Кажется, той же особенностью должны обладать платные тролли. Правда, в отличие от врачей, они приносят вред, а не пользу, и садизм их не сублимирован, а буквален.

К таким выводам пришли психологи из университетов Манитоба, Винниппега и Британской Колумбии, представившие свое исследование в журнале Personality and Individual Differences в 2014 году. Они изучили данные выборки 188 студентов-психологов и 609 жителей США и узнали, что для интернет-троллей характерен садизм.

Кроме того, выяснилось, что такие люди склонны к нарциссизму, макиавеллизму и психопатии. Точно к такому же выводу пришли ученые из университетов Бригама Янга и Аризоны (США), представив свое исследование в прошлом году в журнале Social Media and Society в 2021 году.Они изучили психологические факторы, влияющие на поведение провокаторов, а также восприятие троллинга среди 438 пользователей популярной англоязычной платформы Reddit — сайта, который сочетает в себе элементы соцсети и форума. Добровольцы выражали степень согласия или несогласия с различными утверждениями, вроде «я смеюсь, когда кого-то ставят на место другие комментаторы», «мне нравится высмеивать одних пользователей перед другими», «я люблю контролировать дискуссию, даже если это означает, что мои комментарии могут кого-то ранить» и так далее.

Выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, считали провокационное поведение неуместным. Это и понятно — гендерные стереотипы никто не отменял: девочкам, как известно, еще с детства «запрещают» выражать агрессию и уж тем более признаваться, что они могут быть участницами такого поведения. Но главный вывод, к которому пришли ученые, — троллинг связан с так называемой темной триадой личностных черт, которые включают нарциссизм, макиавеллизм и психопатию (иногда к этой троице добавляется вышеупомянутый садизм, и все вместе именуют «темной тетрадой»).

Первый характеризуется чувством собственной грандиозности, гордыней и самовлюбленностью. Впрочем, бывает и так называемый скрытый нарциссизм, который выявить куда сложнее — он может прятаться под маской неуверенности в себе и заботе о других. Макиавеллизм — это не психологический, а скорее политический термин. Тем не менее под ним часто понимают манипулятивное поведение и эксплуатацию других, цинизм и пренебрежение нравственностью, лживость, эгоизм и стремление к власти любой ценой.

Примерно то же самое можно сказать и о психопатических чертах. Если речь идет о социопатах, то их поведение может быть асоциальным и импульсивным (более опасные психопаты, напротив, кажутся весьма обаятельными, но при этом хорошие актеры, холодны и расчетливы). Все три особенности характера объединяет одно — отсутствие эмоциональной эмпатии и сочувствия по отношению к окружающим. Кстати, с интеллектуальной эмпатией у тех же психопатов все в порядке — они всю жизнь наблюдают за реакциями других людей и очень умело могут их сыграть.

Присутствие нарциссизма, макиавеллизма и психопатии у интернет-троллей и выявило исследование американских ученых. «Люди, проявляющие черты темной триады, с большей вероятностью будут заниматься троллингом, если они получают удовольствие, наблюдая за чужими страданиями», — резюмируют исследователи.

Они оценили сетевых троллей как самодовольных личностей, не испытывающих чувства вины или даже стыда за свое поведение. Ситуация осложняется еще и тем, что сегодня сложилась целая культура троллинга — есть сайты, где такое поведение вообще считается нормальным, а то и нормативным. Не удивительно, что такие платформы притягивают провокаторов всех мастей.

Проблема в том, что интернет-садисты не рассматривают свое поведение как проблему. Злорадство, как свое, так и других членов сетевого сообщества, они видят как способ общения, который, по их мнению, исполнен остроумия и показывает их как сильных и уверенных в себе личностей. Разумеется, им не приходит в голову, что сильными они при этом кажутся только самим себе.

Тролли, подобно сексуальным маньякам, получают удовольствие от садизма и унижения «жертв», за счет которых хотя бы ненадолго перестают чувствовать собственную никчемность. А заодно мстят «скелетам» из прошлого (как правило, ими выступают родители или фигуры, их заменяющие, бывшие одноклассники, друзья по двору, первая девушка, парень и прочие фигуранты давно минувших дней).

Люди-маски

Может показаться, что если нет интернета, то нет и троллинга. Это выглядит очевидным, но на самом деле все совсем не так. Это показали ученые из Орхусского университета (Дания), опубликовавшие свое исследование в журнале American Political Science Review в прошлом году. В их работе приняли участие 8434 жителя США и Дании, которых спрашивали об их опыте политических дискуссий как в интернете, так и в реальной жизни.

Исследователям открылась простая истина — те, кто был нетерпим и враждебен в спорах лицом к лицу, оставался таким же и в интернете. И наоборот, наиболее дружелюбные люди не изменяли своего отношения к окружающим в зависимости от того, общались ли они с ними виртуально или вживую. Такие результаты выглядят странными, ведь считается, что безнаказанность, которую порождает интернет-общение, «развязывает» людям язык. Вероятно, вопрос лишь в количестве этой «развязности», но не в качестве: агрессивные люди остаются таковыми всегда, независимо от условий, в которых они оказываются.

О том, что люди мало меняются в зависимости от условий, говорит и другое исследование, проведенное в 2020 году учеными из Медицинского университета короля Георга Лакхнау (Индия) и опубликованное в Indian Journal of Health, Sexuality & Culture. Однако оно показало, что анонимность все-таки увеличивает частоту проявления троллинга. По крайней мере, если речь идет о культуре отношения к женскому телу. «Анонимность увеличивает случаи провокационных действий. (…) Интернет становится средством инвестирования нашей неуверенности в себе», — пишут авторы. Именно, опасаясь наказания, сетевые тролли часто прячутся за анонимными аккаунтами и поддельными именами, то есть за символической маской.

Кстати, о маске. Вот на что обратил внимание американский писатель и психолог Бенджамин Рэдфорд, в 2016 году опубликовавший книгу «Плохие клоуны». Он исследовал феномен троллинга в исторической перспективе. Ведь логично предположить, что сетевые провокаторы были всегда и до появления интернета. Как же их можно было узнать? Все просто — они носили маску. В буквальном смысле.