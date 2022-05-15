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1 час назад

Что такое soft skills и почему о них спрашивают на собеседовании

Мира Маркина

Все чаще в качестве одного из желательных критериев при приеме на работу HR-менеджеры указывают наличие так называемых soft skills. “Рамблер” разобрался, какие навыки подразумеваются под этим терминов и можно ли их тренировать.

Что такое soft skills и почему они важны работодателям
Фото: unsplash.comunsplash.com

Soft skills

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Во-первых, это навыки, которые помогают взаимодействовать с людьми (причем на разных уровнях: от курьера до начальника или чиновника).

Во-вторых, soft skills относятся к надпрофессиональным компетенциям. Их нужно развивать вне зависимости от того, в какой сфере вы работаете. Потому что эти навыки помогают решать задачи как профессиональные, так и жизненные, адаптироваться к новому коллективу и пережить потрясения.

В список основных soft skills входят:

  • навык выстраивания коммуникации (письменной и устной);
  • целеполагание;
  • критическое мышление;
  • эмпатия (или эмоциональный интеллект);
  • способность находить нестандартные решения;
  • умение принимать решение и брать ответственность.

Как прокачать перечисленные выше навыки? Есть несколько способов.

Не перекладывайте свои проблемы на других и не бойтесь быть инициативными. Но не стоит браться слету за сложный проект, который вы не сможете довести до конца в одиночку (и это понятно уже на берегу). Начните с небольших задач, требующих рук здесь и сейчас.

Запрашивайте обратную связь. Это поможет одновременно поработать над вашими коммуникативными способностями, научиться реагировать на критику, а также выстраивать профессиональные (и личные) границы.

Развить эмоциональный интеллект помогает наблюдение за своими и – не менее важно – чужими эмоциями. Научитесь следить за их динамикой. Это позволит пресечь практику принятия решений “на эмоциях”.

Пробуйте ставить измеримые цели: в часах, днях, деньгах и других цифрах. Обязательно подумайте над приоритетностью задач, от чего она может зависеть конкретно в вашем случае. Все это помогает обрести лидерские качества, которые также высоко ценятся.

Проще всего начать работу над развитием креативного мышления с изучения привычных предметов и придания им новых смыслов, придумывания необычных способов применения. Не замыкайтесь в себе и обменивайтесь идеями с теми, кто так же, как и вы, сейчас находится “в поиске”.

В процессе погружения в ту ли иную тему старайтесь помнить о плюрализме мнений и диктатуре фактов. Это помогает выработать критическое мышление. Читайте, думайте, проверяйте информацию в разных источниках.

Тренировка навыка общения может включать:

  • посещение ораторских курсов или клуба дебатов;
  • изучение письменного делового этикета;
  • участие в переговорах (если это возможно);
  • практика живой коммуникации в том числе с незнакомыми людьми (также помогает научиться грамотно рассказывать о себе).
Психология,
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