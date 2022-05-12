Психологи разоблачили лжецов, переключив их внимание

Авторы нового исследования проверяли, насколько выполнение второстепенного задания влияет на аргументы, которые выдвигали люди, говорящие правду или неправду.
Ложь требует гораздо больших когнитивных затрат, чем правда. Именно этот известный факт использовали психологи из Университета Портсмута в Великобритании и Флоридского университета в США. Как показал эксперимент, если врунов во время разговора (или допроса) заставлять выполнять несколько якобы важных задач, их проще и быстрее вывести на чистую воду. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Psychology & Behavior Analysis.
«Правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, если лжецам предоставить возможность хорошо обдумать то, что он собирается сказать. Но когда такой возможности нет, правда часто звучит более правдоподобно, чем ложь»,
— объяснил один из авторов работы профессор Алдерт Врей с факультета психологии Университета Портсмута.
Как отмечают ученые, если когнитивная нагрузка во время беседы увеличивается за счет определенных вмешательств, это отягощает жизнь тем, кто врет, больше, чем тем, кто говорит правду: у лжецов остается меньше «когнитивных ресурсов». Но почему ложь столь «утомительна» для ума?
Во-первых, она требует больших когнитивных усилий, если не запланирована заранее. Во-вторых, обманщики должны помнить все, что говорят, чтобы сохранить последовательность событий и деталей. В-третьих, они с меньшей вероятностью, чем говорящие правду, считают достоверность своих слов само собой разумеющейся: человек в такой ситуации склонен тщательнее контролировать собственное поведение, чтобы казаться честным. В-четвертых, вруны обязаны следить за реакцией человека, которому лгут, и отслеживать, кажутся ли они убедительными. В-пятых, лжецы озабочены задачей постоянно напоминать себе, что нужно продолжать лгать. В-шестых, обман требует обоснования: тот, говорит неправду, должен по каждому пункту решать, врать или нет. Наконец, прежде чем солгать, лжецу сначала нужно скрыть правду.
Один из возможных способов наложить дополнительную когнитивную нагрузку на человека — попросить его выполнить второстепенное задание, пока он будет рассказывать свою легенду. Задача не из легких, ведь респондент будет вынужден распределять внимание между двумя заданиями. Этот метод разоблачения лжеца и проверяли авторы новой работы.
К эксперименту привлекли 164 человека: 49 мужчин и 115 женщин, средний возраст — почти 27 лет, большинство — британцы. Сначала участники заполнили опросник из 20 пунктов, в котором их попросили высказать мнение по различным социальным и актуальным темам (нужно было согласиться (семь баллов) или не согласиться (один балл)). Затем для каждого испытуемого выбрали утверждения, с которыми он больше всего согласен — и наоборот.
После этого участников случайным образом поровну распределили на группу «правды» и группу «лжи». Внутри них 29 человек не должны были параллельно выполнять второстепенное задание, 27 делали его без поощрения, а 26 — с поощрением. Людей, говорящих правду, попросили достоверно высказывать свое суждение по трем темам, а «лжецы» притворялись, что придерживаются противоположного мнения. Всем респондентам сообщили, как важно важно выглядеть убедительно во время беседы, ведь если интервьюер поверит, то они будут участвовать в розыгрыше призов на сумму 50, 100 и 150 фунтов стерлингов (на самом деле, участвовали все).
Второстепенное задание заключалось в следующем: на экране в течение пяти секунд демонстрировался семизначный регистрационный номер автомобиля, его нужно было запомнить. В качестве поощрения некоторым участникам, которые не смогли в процессе интервью воспроизвести номер машины, после беседы разрешили изложить свое мнение по выбранным темам в письменной форме.
Как показали результаты, речь «лжецов» звучала менее правдоподобно, непосредственно и ясно, чем истории тех, кто говорит правду, но только когда «обманщикам» говорили, насколько важна второстепенная задача. Между тем ученые не нашли доказательств того, что «лжецы» уделяли меньше внимания вторичному заданию: обе группы одинаково справлялись с ним. Следовательно, на допросах и в интервью такое параллельное условие нужно вводить с осторожностью, ведь оно будет эффективно только в том случае, если обманщики не пренебрегают им.