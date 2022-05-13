Полные люди более склонны к долгим отношениям

Учёные выяснили, что особенности телосложения могут влиять на планы в сфере романтических отношений. Оказалось, что люди с более высоким уровнем жира более заинтересованы в долгосрочных отношениях, а более худые люди более заинтересованы в краткосрочных интрижках.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В ходе исследования 295 добровольца просмотрели и оценили четыре мужских и четыре женских тела, сгенерированные компьютером. Тела имели либо высокий, либо низкий уровень жира, а также маленькие или большие мышцы или грудь. После просмотра каждого изображения участники указывали, в какой степени, по их мнению, показанный человек заинтересован в долгосрочных и краткосрочных отношениях.