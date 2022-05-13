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1 час назад

Полные люди более склонны к долгим отношениям

Ferra.ru

Учёные выяснили, что особенности телосложения могут влиять на планы в сфере романтических отношений. Оказалось, что люди с более высоким уровнем жира более заинтересованы в долгосрочных отношениях, а более худые люди более заинтересованы в краткосрочных интрижках.

Полные люди более склонны к долгим отношениям
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе исследования 295 добровольца просмотрели и оценили четыре мужских и четыре женских тела, сгенерированные компьютером. Тела имели либо высокий, либо низкий уровень жира, а также маленькие или большие мышцы или грудь. После просмотра каждого изображения участники указывали, в какой степени, по их мнению, показанный человек заинтересован в долгосрочных и краткосрочных отношениях.

Исследователи обнаружили, что участники-мужчины были склонны воспринимать женщин с большой грудью как более заинтересованных в сексуальных отношениях, чем женщин с маленькой грудью. И мужчины, и женщины считали дам с высоким уровнем жира более склонными к долгосрочным отношениям. Похожая картина возникла и в восприятии мужских тел.

Психология,
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