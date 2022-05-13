Россиянам рассказали, для кого опасна пятница 13-е

"Например, я не хочу смотреть на то, что моя жизнь ужасна, что с детьми проблемы, с мужем не контактируем, и я начинаю искать какие-то варианты решения проблемы не в реальности, а в фантазии. Сейчас пятница 13-е, травки пожгу какие-нибудь или буду опасаться, мужа дома посажу, детей в школу не пущу. Главное – день переживем и прекрасно, всех спасли",