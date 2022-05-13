5 крутых советов, чтобы полюбить себя больше всех

Заниженная самооценка может здорово отравлять жизнь, особенно неприятно, когда отсутствие любви к себе мешает построить качественные отношения. Мы решили посоветоваться с психологом, который и подсказал нам несколько советов по «взращиванию» здоровой самооценки, спешим поделиться с вами.

Простите себя

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Знакома ли вам ситуация, когда вы в сотый раз прокручиваете в голове события из прошлого, обвиняя себя в том, что вы неправильно поступили или ответили? Скорее всего, вы узнали себя хотя бы в одном эпизоде. Постоянное чувство вины за свои прошлые поступки не дают вашей самооценке развиваться в правильном направлении. Вместо того чтобы корить себя, подумайте о том, что вместе с прошлыми событиями вы приобрели бесценный опыт, который, несомненно, повлиял на ваше восприятие себя и мира. Важно понять, что правильных решений не существует, вы действуете так, как того требует ситуация. Простите себя за все прошлые «провалы», по вашему мнению, и смотрите только вперед.

Перестаньте возвышать других людей

Любимое занятие многих неуверенных в себе людей — ставить других выше себя. Однако стоит помнить, что остальные люди ничем от вас не отличаются. Все, что у них есть, как правило, результат труда и работы над собой. Вы ведь тоже так можете! Так зачем оглядываться на других и тяжело вздыхать из-за их успехов? Пробуйте и не отступайте.

Научитесь отказывать

Один из самых важных навыков — уметь говорить «нет». Несмотря на очевидность того, что из любой неприятной ситуации нужно уходить, многие люди, чаще те, чья самооценка страдает, остаются, чтобы не задеть чьих-либо чувств. Важное правило — вы для себя всегда должны быть на первом месте. Можно даже где-нибудь записать это и оставить на видном месте, чтобы всегда помнить. Как только вы научитесь уважать свои чувства и интересы, жизнь магическим образом изменится в лучшую сторону.

Относитесь в своему телу с уважением

Человек, который любит себя, всегда с уважением относится к своему телу. Этот момент подразумевает отказ от вредных привычек, разборчивость в интимных контактах и поддержание тела в тонусе. Если вам тяжело решиться на полноценные тренировки в фитнес-центре, начните с пробежек по выходным или купите коврик для йоги и освойте пару простых асан, которые будете повторять каждое утро вместе с зарядкой. Когда ваше тело начнет преображаться в лучшую сторону, ваша самооценка будет расти вместе с качеством вашей фигуры.

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