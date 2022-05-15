Психологи нашли способ разоблачить лжеца

Ученые из Университета Портсмута (Великобритания) и Флоридского университета (США) обратили внимание на то, что от человека, когда он лжет, требуется больше когнитивных затрат, нежели, когда он говорит правду.

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Данный факт был использован психологами для нахождения эффективного способа разоблачения лжеца. В эксперименте приняли участие 164 человека, которые заполнили опросники и для них были выбраны утверждения, с которыми они могли согласиться или нет.

Кроме того, участников эксперимента разделили на группы «правды» и «лжи». Далее 29 человек не выполняли второстепенные задания. 27 человек выполняли, однако без поощрения, а 26 добровольцев выполняли задания с поощрениями. Одни участники эксперимента должны были говорить правду, другие – нет.