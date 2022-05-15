Психологи нашли способ разоблачить лжеца

Ученые из Университета Портсмута (Великобритания) и Флоридского университета (США) обратили внимание на то, что от человека, когда он лжет, требуется больше когнитивных затрат, нежели, когда он говорит правду.
Данный факт был использован психологами для нахождения эффективного способа разоблачения лжеца. В эксперименте приняли участие 164 человека, которые заполнили опросники и для них были выбраны утверждения, с которыми они могли согласиться или нет.
Кроме того, участников эксперимента разделили на группы «правды» и «лжи». Далее 29 человек не выполняли второстепенные задания. 27 человек выполняли, однако без поощрения, а 26 добровольцев выполняли задания с поощрениями. Одни участники эксперимента должны были говорить правду, другие – нет.
Эксперимент показал, что «лжецы», выполнявшие второстепенные задания, говорили менее правдоподобно, ясно и непосредственно, в отличие от людей, говоривших правду.