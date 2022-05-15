Зачем люди в процессе эволюции научились кусать ногти

Демонстрация явных признаков стресса может делать людей более привлекательными и побудить других относиться к ним более позитивно.

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Возможно, в процессе эволюции Homo sapiens даже специально вырабатывали способность демонстрировать внешние проявления своего психоэмоционального состояния окружающим для получения дополнительной поддержки.

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Такие выводы сделали британские исследователи из Университета Ноттингем Трент и Портсмутского университета, опубликовавшие статью об этом в журнале Evolution and Human Behavior. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте Портсмутского университета.

Ученые исследовали парадокс стрессового поведения, заключающийся в том, что люди, как и другие приматы, часто "в ущерб себе" проявляют внешние признаки стресса, такие как почесывания, кусание ногтей, ерзание и прикосновения к своему лицу или волосам, которые могут продемонстрировать окружающим, что они находятся в не совсем адекватном состоянии.

Выяснилось, что внешние наблюдатели не только смогли довольно точно определить, когда кто-то испытывает стресс, но и более позитивно реагировали на людей, у которых встречалось больше признаков стрессового поведения. В рамках исследования участников эксперимента снимали на видео во время выполнения работы, которую они должны были подготовить в кратчайшие сроки. Видео были представлены другим испытуемым, которых попросили оценить, насколько напряженным, по их мнению, был человек на видео.

Участники эксперимента, сообщившие о том, что во время выполнения задания они серьезно волновались, воспринимались со стороны как испытывавшие наибольшее напряжение. Полученные данные свидетельствуют также о том, что люди, как правило, способны точно определить, когда другие испытывают стресс из-за их собственного поведения.

Что характерно, испытуемые, которые были идентифицированы как испытывающие наибольший стресс во время выполнения задания, вызвали также наибольшие симпатии окружающих, что, по мнению экспериментаторов, и дает ключ к пониманию работы эмпатии и того, почему люди эволюционировали таким образом, чтобы демонстрировать окружающим эти сигналы.