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4 часа назад

Что не так с ранними браками

Екатерина Сурина
Что не так с ранними браками
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

В новом выпуске мы поговорили о ранних браках. Хорошо это или плохо? Что получается, когда человек пропускает какие-то из естественных этапов взросления? Как в дальнейшем компенсируются эти пропуски?

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашего подписчика и обсудили, как выпутываться человеку, который по сути пропустил юность.

Что обсуждаем

Герой выпуска рано женился. У пары родилась дочка, но через какое-то время ему все наскучило, появилось ощущение, что он пропускает юность, что и стало причиной развода.

"Реально захотелось почувствовать себя свободным, захотелось ярких впечатлений, какой-то новизны. Сразу завязался бурный роман, потом мы также стремительно расстались, потому что я понял, что девушка уже думает о браке, а мне это было не надо. Потом были еще связи, встречи, гулянки с холостыми приятелями. В общем, как в юности".

Спустя четыре года такой жизни герою надоело. Ему захотелось "настоящего", семьи. Теперь он жалеет, что так поступил, и думает, что сам все испортил.

"Больше всего давит понимание того, что я сам все разрушил, сам отказался от того, что, как теперь понял, и было счастьем. Приятели мне теперь не нужны, мимолетные связи тоже, только моя семья. Осознал, что по-прежнему привязан к жене, но знаю, что она меня не простит и обратно не примет".

Коротко о главном

0:47 История героя.

3:20 Непройденный этап инфантильной сексуальности.

6:02 Причины и последствия ранних браков и взросления.

8:28 Когда происходит настоящее психологическое взросление.

9:44 Почему нет смысла возвращаться к бывшему партнеру.

13:30 Как правильно принести извинения за ошибки.

15:40 Иллюзии по поводу прошлого.

18:10 Бывают ли удачные ранние браки и от чего это зависит.

24:08 Сепарация от родителей.

25:10 Есть ли разница между созреванием мужчин и женщин.

30:01 Ценность себя и ответ на запросы родителей.

33:50 Личная ответственность и внутренние конфликты.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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