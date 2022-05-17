8 привычек, которые мешают вашей продуктивности

Разбираем ловушки мышления, над которыми нужно поработать.

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Когда мы видим успехи других людей, у нас возникают вопросы. Как они всё успевают? Откуда черпают вдохновение и силы? Что их мотивирует? На всё ответ один: они постоянно повышают свою продуктивность.

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Что мешает продуктивности и как это исправить

Продуктивность – это ежедневные действия на пути улучшения качества своей жизни. Большие изменения в жизни требуют силы и времени, для этого нужна мотивация. У каждого человека собственные идеалы и устремления в жизни.

Ответьте себе на вопросы. Достаточно ли у меня мотивации, силы и вдохновения для изменений? И вообще, для чего мне всё это? Потому что конечный результат должен соответствовать вашей идее. Когда вы осознанно подойдёте к обдумыванию ваших замыслов, половина может отвалиться за неэффективностью и ненадобностью.

Три важных компонента. У продуктивности есть три основных составляющих, которые помогают человеку двигаться вперёд: время, энергия и внимание. У вас не будет продуктивности, если вы не умеете управлять этими тремя вещами. Если ваше внимание упустит вашу усталость и вы не дадите себе время на отдых, запас энергии очень скоро истощится, что приведёт к неэффективности. Это закон.

Эффективное планирование. В начале дня ставьте три задачи, с которыми можете справиться именно сегодня в течение дня, и приступайте. Не меньше и не больше, именно три. Нашему мозгу проще держать в голове три дела.

Согласитесь, когда мы в ежедневнике прописываем длинный список дел, мозг выбирает прежде всего то, что проще сделать. А если вместо длинного списка прописывать три приоритетные задачи, то все три компонента продуктивности будут использованы. У нас есть время – это день, для этого будет достаточно энергии.

Прокрастинация. Это враг продуктивности. Согласитесь, многие из нас часто откладывают срочное дело на потом, в результате чего получается негативный результат.

Причины прокрастинации: скучное дело, сложность, нет ценности, отсутствие удовольствия от выполнения.

Для того чтобы ваша цель не попала в ящик прокрастинации, сделайте лёгкое упражнение. Когда вы в начале дня будете прописывать в вашем ежедневнике три дела, мысленно переместите себя в конец дня и спросите: когда этот день закончится, какие три дела мне хотелось бы видеть выполненными? И запишите их.

Также можете сменить обстановку и способы выполнения, заменить неприятное на позитивное. Например, сходить в кафе и там написать статью, сидя за столиком у панорамного окна с чашечкой кофе. Используйте таймер, делайте перерывы.

Управление временем. Как часто вы отдыхаете? У вас достаточное количество сна? Отнимая у себя часы отдыха, вы уменьшаете свой фокус внимания.

Запомните: дело не в том, сколько вы проработали в итоге, а в том, насколько качественно вы отдохнули и насколько эффективно поработали потом. Переработка ничего ценного не несёт, кроме траты времени и сил. Также в управлении временем вам помогут ведение ежедневника и делегирование некоторых обязанностей.

Управление энергией. Энергия – это топливо и, как следствие, мотивация наших дел. Самое главное – выяснить, в какое время суток вы ощущаете подъём и когда наступает период низкой работоспособности. Затем составляйте свой рабочий график с учётом собственных биологических особенностей. На выполнение хозяйственных и бытовых дел уходит много энергии, сгруппируйте все эти дела и отведите на их выполнение один день, например, воскресенье.

Управление вниманием. На этом пункте каждый согласится со мной, что большую половину своего внимания в процессе выполнения дел мы тратим на отвлекающие факторы. Например, времяпрепровождение в социальных сетях. Ограничьте себя от этого, вы можете отключить уведомления в мессенджерах, либо придумайте какие-то длинные и сложные пароли. Есть только вы и ваше дело, которое нужно выполнить.

Будьте осознанны. Используйте такие методы, как внимательное чтение, осознанный приём пищи, активное слушание. Всё время отмечайте своё состояние: вы здесь? Самый эффективный метод осознанности – это медитация.

Вот вам упражнение: поставьте таймер на 2-3 минуты, расслабьтесь, сядьте прямо, но не сутультесь. Затем сосредоточьте своё внимание на процессе дыхания: вдох, выдох, вдох, выдох. Наблюдайте за своими ощущениями. Конечно же, через некоторое время вы заметите, что отвлеклись, но ваша задача – снова вернуть своё внимание к дыханию.

Медитация – это навык, для наработки которого требуется время, но это мощный инструмент для развития осознанности, фокусировки, сосредоточения. Когда мы придерживаемся всех пунктов, наша продуктивность растёт. Благодаря ей вы получите исполнение своих желаний и реализацию поставленных целей!

3 простых шага для повышения продуктивности

Грамотно распределяйте силы

Первое и самое главное, что, на мой взгляд, мешает продуктивности и может всё испортить на корню – некорректно поставленные цели и задачи. Если неправильно оценивать предстоящую работу и не ставить цель, это чревато переработками и пропуском дедлайнов. Довольно актуальная проблема как для рабочих процессов, так и для повседневной жизни.

Фокусируйтесь на важном

Второй момент, который может помешать продуктивности – слабо развитый навык тайм-менеджмента. Для меня продуктивность – это делать не только качественно, но и в срок. А если у человека проблемы с тайм-менеджментом, соответствовать этим пунктам практически невозможно.

Делегируйте

Зачастую руководителям мешает быть продуктивными неумение делегировать и желание контролировать каждую мелочь, которой занимаются сотрудники. На собственные задачи и развитие команды времени не остаётся. К тому же зачастую это раздражает коллектив.