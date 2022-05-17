Как побороть заниженную самооценку

Многие женщины, недовольные своей жизнью, склонны обвинять в этом судьбу и случайности. Однако на деле причиной неудач чаще всего является заниженная самооценка, сообщил РИАМО социальный психолог Александр Шахов.

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Как женщина сама оценивает себя, свои возможности и достижения, так же ее оценивают и окружающие.

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«И если ваша жизнь состоит только из грязной посуды и опостылевшей работы, никто кроме вас не сможет этого изменить. Хотите королевский дворец, принца и Эйфелеву башню за окном, перестаньте считать себя Золушкой»,

– заявил Шахов.

Он отметил, что уверенная женщина имеет позитивный настрой. Ей не свойственна критика и обвинение окружающих, она не завидует и не обижается. Сложные ситуации не вызывают у уверенных в себе женщин отчаяния.

При этом они здраво осознают свои эмоциональные потребности, могут их удовлетворить и не берут на себя ответственность за чужие эмоции.

Высокая самооценка помогает женщинам бороться с манипуляторами и четко осознавать, чего они хотят в своей жизни. Если они сталкиваются с ошибками, они не переживают из-за них, а извлекают опыт, чтобы идти дальше. Отказ для них не вызывает страданий.

Уверенным женщинам свойственно не стесняться своих эмоций, как смеха, так и плача. Они четко осознают свои желания, способности, таланты и слабые стороны.

Для своей реализации уверенные женщины ищут способы, как лучше всего применить свои таланты. Они понимают свою уникальность и не стесняются этого.

Одиночество не становится для них вызовом, они могут развлечь себя сами. Им не нужно навязываться окружающим, чтобы хорошо провести время.

При изменении ситуации уверенные женщины умеют адаптироваться. Они стрессоустойчивы, любят учиться новому, умеют делать это легко и быстро.

Для них важны личные границы, поэтому они бережно защищают их от постороннего вторжения. В то же время они не отгораживаются от мира.

Уверенные женщины умеют быть гибкими, а также планируют дела, грамотно расставляя приоритеты. При общении с другими людьми женщины с высокой самооценкой проявляют активность, они умеют сопереживать и сочувствовать, однако не перекладывают чужой негатив на себя.

По словам Шахова, уверенная женщина имеет личный кодекс ценностей. Благодаря ему она знает, как поступить в той или иной ситуации.

«У вас совпало больше половины? Поздравляю, вы на верном пути к уверенности в себе. Если совпадений мало, не отчаивайтесь. Предпринимайте шаги по развитию в себе нужных качеств»,

– отметил Шахов.