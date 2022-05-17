Как чувство юмора спасает от стресса

Когда жизнь становится все больше похожа на артхаусный психологический триллер, сохранять душевное равновесие стоит колоссальных усилий. Стресс копится, сон становится все тревожнее, ожидание хороших новостей остается где-то в прошлом. Сегодня существует множество техник борьбы со стрессом: медитации, дыхательные практики, работа с терапевтом. Одной из поддерживающих практик является смех. Рассказываем, почему здоровое чувство юмора помогает сохранить нервы и силы жить эту непростую жизнь.

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Как юмор помогает справляться со стрессом

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Юмор (и его побочный продукт — смех) помогает нам в разных сферах жизни: он позволяет строить более прочные отношения, ведь смех объединяет, юмор помогает акцентировать внимание и притягивать интерес слушателей, а также позволяет легче говорить о сложных вещах. Ученые начали исследовать связь юмора и ментального, а также физического здоровья с 1986 года, когда пришли к мысли, что «отшучивание» является одной из стратегий поведения для борьбы со стрессом. На сегодняшний день известно, что люди с хорошим чувством юмора могут лучше справляться с чувством неопределенности и тревогой.

Но как это работает?

Кроме того что смех задействует наши центры удовольствия, психологи выяснили, что юмор выполняет роль буфера между нашей нежной психикой и вещами, которые мы воспринимаем как «негативные». В некоторой степени юмор обладает теми же свойствами, что и эскапизм или сублимация, он помогает дистанцироваться от тревожащих вещей и говорить о них как бы со стороны. Причем если вы сами «потребляете юмор» (смотрите стендапы или комедии, листаете мемы и смешные видео с котиками), то вы получаете порцию обезболивающего для своих эмоций.

Но куда более эффективной (но и в то же время сложной) будет практика, в которой вы сами создаете юмор и придумываете шутки.

Это помогает по-новому взглянуть на вещи, которые вызывают у вас беспокойство и неудовольствие. В отличие от позитивного мышления, которое требует во всем искать позитив, «отшучивание» позволяет не абстрагироваться от своих эмоций, а, наоборот, погрузиться в них полностью, рассказать о своем беспокойстве и, возможно, быть услышанным.

Но как шутить так, чтобы после этого не хотелось плакать?

Полезные советы

Ученые и комики сходятся в одном: для того чтобы создавать юмор, нужно научиться его замечать. Эта практика помогает расширить свой фокус внимания и отвлечься от только плохих новостей. Постарайтесь каждый день замечать 2–3 забавных эпизода — пусть не уморительных, но способных заставить вас хотя бы на секунду улыбнуться.

Второй важный шаг: вам нужно рассказывать шутки. Как упоминалось выше, юмор сближает. Когда мы смеемся вместе с друзьями, у нас вырабатываются «гормоны счастья», которые упрочняют наши социальные связи. А если вам удается спастись от одиночества, то и победа над стрессом не за горами. Чтобы социальные связи укреплялись, а не наоборот, старайтесь выбирать шутки, которые будут смешными для всех (например, про неуклюжих котиков). Затем вы можете повышать градус абсурда.

Для того чтобы второй шаг сработал, вы можете устраивать мероприятия вместе с друзьями: вместе смотреть комедии или играть в настольные игры «для веселой компании».

Также, чтобы эффект волшебной смешинки не потерялся, постарайтесь соблюдать информационную гигиену: читайте новости в строго ограниченном количестве, держитесь подальше от людей, которые вызывают у вас желание схватиться за ближайший колюще-режущий предмет и начать творить членовредительство.

Помните, что спасение от стресса с помощью юмора — это вам не «хихоньки да хахоньки». Для успеха в этом процессе нужно не только научиться слушать шутки или рассказывать их, но и выработать у себя привычку видеть что-то смешное и веселое в любых обстоятельствах.

3 комедии, которые помогут справиться с хандрой

«Приключения Паддингтона»

Год: 2014 Режиссер: Пол Кинг

Медвежонок Паддингтон родился в диких джунглях Центральной Америки, но жизненные обстоятельства заставляют его отправиться в Лондон в поисках исследователя, который когда-то подружился с его семьей. Вместо исследователя он находит семью, в которой у каждого свои причуды. Очень добрый фильм, у которого, кстати, есть продолжение.

«Собачья жизнь»

Год: 1918 Режиссер: Чарли Чаплин

Короткометражная лента о самом известном персонаже Чаплина — Бродяге. Главный герой спасает щенка от стаи собак, и питомец в благодарность помогает своему спасителю выбраться из неприятностей и даже найти свою любовь. Все это с неизменными комичными погонями и падениями.

Не путайте с одноименным фильмом про собак, он повышает настроение далеко не всем.

«Аэроплан!»