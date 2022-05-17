Что делать, если ваш близкий подвержен алкоголизму

Проблема алкогольной зависимости остро стоит во многих семьях и может стать причиной разрыва отношений, конфликтов и даже домашнего насилия. И речь идет не только о партнерах-мужчинах. Не стоит забывать, что женщины тоже подвержены алкоголизму. Вместе с экспертом "Рамблер" разобрался, что делать, если ваш близкий человек начал часто выпивать.
Фото: Кадр из сериала «Бесстыжие»Кадр из сериала «Бесстыжие»
"Проблемы с алкоголем не понаслышке знакомы многим семьям. К сожалению, вредные привычки легко появляются, но от них сложно избавиться. И зачастую они доставляют неудобства в первую очередь самому близкому окружению"
Часто алкоголизм может стать последствием нервных потрясений. Например, человек может начать выпивать после стрессовых изменений в жизни: потеря работы, смерть близкого, болезнь и так далее. Также стоит присмотреться к окружению человека. Если рядом с ним много людей, которые тоже любят выпить, возможно, они оказали на него негативное влияние.
В первую очередь, стоит определиться, когда появилась тяга к алкоголю: еще до начала отношений или же в них. Если вы выбрали партнера, который любит выпить, и вступили с ним в отношения, то вопрос в том, зачем вам это. Часто мы можем отыгрывать сценарий Спасителя, не удосужившись узнать, хочет ли человек, чтобы его спасали. Таким образом, и спасение не удастся и себе навредим.
Если же пристрастие к алкоголю возникло в течение отношений, то и причины могут быть связаны с происходящим в паре, хотя не обязательно. В этом случае, чем честнее мы ответим себе на вопрос, что послужило развитию зависимости, тем быстрее сможем победить недуг.
У алкоголизма есть несколько стадий, в зависимости от которых можно корректировать лечение. На первых стадиях зависимость от спиртного лечить довольно просто, так как человек имеет только психологическую зависимость. Если стадия близка к третьей, то следует обратиться за квалифицированной помощью после каждого употребления алкоголя, так как это опасно для жизни. Могут появляться галлюцинации, а похмелье сопровождается повышением АД и тахикардией.
В случае же, когда зависимость приобретает тяжелые формы и приводит к серьезным изменениям в жизни (например, потеря работы, непредсказуемые вспышки ярости, семейное насилие и пр.) рекомендуется обратиться к специалистам: наркологу, психиатру, психотерапевту – для прохождения индивидуального курса лечения или группового. При этом курс поддерживающей терапии в группе для созависимых рекомендуется и членам семьи.
Стоит понимать, что алкоголизм представляет собой не только физическую зависимость, но и психологическую, которая зачастую оказывается гораздо сильнее. Именно поэтому лечение от алкоголизма должно подразумевать комплексную терапию с консультациями у нарколога и психотерапевта. На этом этапе партнеру может быть нужно психологическая поддержка, поэтому не злитесь на него, а покажите, что вы рядом и готовы помочь.
Внимательное и бережное отношение к друг другу, поддержание прямой коммуникации внутри пары и курс на то, чтобы наладить отношения, а не исправить партнера, помогут найти выход. Хорошо было бы обратиться к парному или семейному психотерапевту.