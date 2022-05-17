Что делать, если ваш близкий подвержен алкоголизму

В первую очередь, стоит определиться, когда появилась тяга к алкоголю: еще до начала отношений или же в них. Если вы выбрали партнера, который любит выпить, и вступили с ним в отношения, то вопрос в том, зачем вам это. Часто мы можем отыгрывать сценарий Спасителя, не удосужившись узнать, хочет ли человек, чтобы его спасали. Таким образом, и спасение не удастся и себе навредим.



Если же пристрастие к алкоголю возникло в течение отношений, то и причины могут быть связаны с происходящим в паре, хотя не обязательно. В этом случае, чем честнее мы ответим себе на вопрос, что послужило развитию зависимости, тем быстрее сможем победить недуг.

Константинова Елизавета Алексеевна Аналитический психолог, бизнес-тренер, эксперт портала "Фотострана"