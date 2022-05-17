Психолог объяснила связь между детством и неудачами в личной жизни

Психолог, кандидат наук и автор двух бестселлеров о самоподдержке Джонис Уэбб рассказала, как пренебрежение со стороны родителей в детстве создает проблемы во взрослой жизни. В опубликованной изданием Psychology Today статье она объяснила, как детские травмы от неправильного воспитания мешают построить здоровые отношения и приводят к неудачам в личной жизни.

«Некоторых детей воспитывают так, чтобы они скрывали свои эмоциональные потребности. Их учат не показывать свои чувства и следить за тем, чтобы их никто не заметил», — отмечает Уэбб.

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По ее мнению, проблема кроется в родителях, которые при воспитании не уделяют должного внимания эмоциональной сфере, либо эгоцентричны и не привыкли замечать потребности других в принципе. Воспитание в атмосфере эмоционального пренебрежения накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь, и любовная сфера не исключение. По словам психолога, такое воспитание заставляет выбирать не тех партнеров и вступать в нездоровые отношения.

Уэбб объяснила несколько причин, по которым эмоциональное пренебрежение со стороны родителей мешает построению полноценных отношений. Во-первых, отсутствие тепла и любви от родителей формирует внутреннюю пустоту, которую человек стремится заполнить другим. Во-вторых, у детей, которые не получали поддержки, формируется страх быть отвергнутым, что мешает проявлять инициативу в отношениях. В-третьих, такой ребенок учится подавлять свои чувства, что мешает в будущем сформировать глубокую и устойчивую связь с партнером.

Кроме того, родители, которые не демонстрируют положительные эмоции и стараются скрыть любовь и привязанность, таким образом формируют в ребенке чувство стыда за проявление хороших эмоций.

По мнению Уэбб, проблемы, которые следуют из-за неправильного воспитания, можно исправить во взрослом возрасте. Для этого она рекомендует относиться к свои чувствам иначе, чем родители.

«Примите, что ваши чувства и ваши эмоциональные потребности являются нормальными аспектами вашей личности и заслуживают такого же уважения, заботы, как и ваши потребности в еде и воде. Даже если в детстве вас не поощряли делиться своими чувствами, вы можете начать проявлять их и делиться ими в отношениях уже сегодня», — заключила психолог.