Как побороть боязнь высоты

Многие из нас хотя бы раз в своей жизни боялись высоты. Кто-то живет с этим страхом постоянно и уже привык, а для кого-то он становится настоящей проблемой. Как же побороть эту фобию и что делать в случае, если она «завладела» нашим сознанием в самый ответственный момент? Об этом и не только психолог Юлия Хадарцева рассказала в беседе с журналистами NEWS.ru.