Как побороть боязнь высоты

Многие из нас хотя бы раз в своей жизни боялись высоты. Кто-то живет с этим страхом постоянно и уже привык, а для кого-то он становится настоящей проблемой. Как же побороть эту фобию и что делать в случае, если она «завладела» нашим сознанием в самый ответственный момент? Об этом и не только психолог Юлия Хадарцева рассказала в беседе с журналистами NEWS.ru.
Как отметила специалист, акрофобия является базовым инстинктом самосохранения. Хадарцева уверена, что боязнь упасть - это нормально, однако такие переживания иногда превращаются в утрированную «панику», которая сопровождается ухудшением общего самочувствия: сбои в работе вестибулярного аппарата, патологии органов зрения и слуха, проблемы с дыханием, тошнота, тремор рук и ног; в этот момент человек рискует потерять контроль над своими сознанием и телом.
«Если вдруг так произошло — вы оказались на высоте и накрыла акрофобия, то постарайтесь сконцентрироваться на дыхании: продышитесь, осознайте, где вы находитесь, почувствуйте твёрдую поверхность под собой. Также важно сконцентрироваться на одной точке и по возможности изменить своё положение тела. В идеале лечь или сесть на пол и потихонечку начать привыкать к высоте. Осознать, что ничего страшного с вами не происходит»,
- порекомендовала Хадарцева.