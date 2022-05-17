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48 минут назад

Как побороть боязнь высоты

Вести Подмосковья

Многие из нас хотя бы раз в своей жизни боялись высоты. Кто-то живет с этим страхом постоянно и уже привык, а для кого-то он становится настоящей проблемой. Как же побороть эту фобию и что делать в случае, если она «завладела» нашим сознанием в самый ответственный момент? Об этом и не только психолог Юлия Хадарцева рассказала в беседе с журналистами NEWS.ru.

Как побороть боязнь высоты
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Как отметила специалист, акрофобия является базовым инстинктом самосохранения. Хадарцева уверена, что боязнь упасть - это нормально, однако такие переживания иногда превращаются в утрированную «панику», которая сопровождается ухудшением общего самочувствия: сбои в работе вестибулярного аппарата, патологии органов зрения и слуха, проблемы с дыханием, тошнота, тремор рук и ног; в этот момент человек рискует потерять контроль над своими сознанием и телом.

«Если вдруг так произошло — вы оказались на высоте и накрыла акрофобия, то постарайтесь сконцентрироваться на дыхании: продышитесь, осознайте, где вы находитесь, почувствуйте твёрдую поверхность под собой. Также важно сконцентрироваться на одной точке и по возможности изменить своё положение тела. В идеале лечь или сесть на пол и потихонечку начать привыкать к высоте. Осознать, что ничего страшного с вами не происходит»,

- порекомендовала Хадарцева.

Психология,
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