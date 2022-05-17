Правила поведения в конфликтных ситуациях

«Важно дать себе внутреннее право выходить из диалога, больше заботясь о себе и своих чувствах, чем о реакции собеседника. Можно спокойно, но твердо сказать: "Мне не хотелось бы продолжать диалог в таком ключе, возможно, я смогу его продолжить в другом тоне". Или более резко: "Я не готов обсуждать это с вами"»,