Правила поведения в конфликтных ситуациях

Психолог Елена Драйголович рассказала о правилах поведения при ссорах и конфликтных ситуациях. В интервью для «Москвы 24» она перечислила россиянам рекомендации, которые помогут успокоиться и быстро остановить нежелательное общение.
Психолог отметила, что зачастую люди затевают конфликты с целью выплеснуть эмоции или отстоять позиции по какому-либо вопросу.
«Оба эти варианта предполагают, что ни о каком чувстве такта, внимательности и бережности к собеседнику речи быть не может. Если человек провоцирует собеседника на конфликт, но не желает даже выслушать его или обесценивает его позицию, давит, оскорбляет — он просто воспринимает этого человека как объект для снятия напряжения или самоутверждения»,
— объяснила Драйголович.
Чтобы конфликт не перешел в острую стадию, она советует сохранять спокойствие и вести себя разумно, несмотря ни на что. В качестве эффективного способа по самоуспокоению Драйголович рекомендует использовать дыхательные упражнения.
«Постарайтесь расслабиться и сделайте спокойный продолжительный выдох, помогая себе мышцами живота. Затем такой же спокойный, но более короткий вдох. Потом снова выдох и так далее»,
— подробнее рассказала об практике психолог.
Драйголович призывает больше заботиться о себе и вовремя прекращать ненужные диалоги, чтобы конфликт не отнимал энергию и не портил настроение.
«Важно дать себе внутреннее право выходить из диалога, больше заботясь о себе и своих чувствах, чем о реакции собеседника. Можно спокойно, но твердо сказать: "Мне не хотелось бы продолжать диалог в таком ключе, возможно, я смогу его продолжить в другом тоне". Или более резко: "Я не готов обсуждать это с вами"»,
— советует психолог.