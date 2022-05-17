5 простых способов поймать вдохновение

Кто сказал, что это состояние невозможно подчинить графику? Не нужно ждать порыва, нужно его создать.

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Вдохновение нужно не только художникам, писателям и прочим творческим личностям, выражающим себя, оно необходимо менеджеру, чтобы вовремя сдать проект, парикмахеру, чтобы стрижка и укладка получились удачными, и школьнику, садящемуся за домашнее задание.

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Это состояние концентрации, потока и легкости, когда работа спорится, знакомо каждому. Некоторые ждут, когда муза посетит их, другие ищут способы вызвать капризную дамочку с непостоянным графиком. Конечно, у каждого есть свои способы поймать вдохновение, но некоторые проверены и одобрены психологами, уверяющими, что эти методы точно работают.

Ритуалы и алгоритмы

Что может быть общего у такого воздушного состояния и скучных графиков? Оказывается, между рутиной и вдохновением есть прямая связь. Так работает наш мозг: если вы ложитесь спать в одиннадцать вечера, почистив перед этим зубы и выпив стакан молока, то гормон сна начнет вырабатываться примерно в это время. Если вы готовите вкусные завтраки, утром мозг начнет вырабатывать больше эндорфинов в предвкушении наслаждения. Так и со вдохновением.

Научите ваш организм настраиваться, заведите ритуалы, которые выполняете перед работой или творчеством. Например, заварить кофе, включить музыку, открыть окно или зажечь ароматическую палочку. Мозг со временем будет определять эти моменты и настраиваться на продуктивную деятельность.

Окружите себя красотой

В кино художник творит в творческом хаосе: в раковине гора посуды, на полу одежда, на полках пыль. Ему все равно, ведь главное — искусство. Возможно, так тоже бывает, но чаще бардак и визуальный шум мешают вдохновению и продуктивности. Чтобы муза посещала вас по расписанию, окружите себя тем, что по-настоящему нравится.

Пишете книгу? Купите клавиатуру, по которой так приятно стучать пальцами. Занимаетесь сложным проектом? Организуйте рядом со столом доску со стикерами, поставьте красивый стакан для канцелярии, налейте кофе в яркую кружку. Когда нас окружают красивые вещи, мозг вырабатывает гормоны радости, а они напрямую связаны с вдохновением.

Смените обстановку

Джоан Роулинг писала «Гарри Поттера», сидя в небольшом кафе напротив своей квартиры. Она четко разделяла работу и быт, отдыхала дома и полностью отдавалась творчеству за столиком кафе. Попробуйте сделать так же! Пусть нейроны получат новые визуальные впечатления: из офиса, где решение задачи никак не приходит, отправляйтесь на скамейку в ближайший парк. А если работаете из дома, хотя бы пару раз в неделю перемещайтесь в коворкинг, кофейню или библиотеку.

Создайте источники вдохновения

Каждому дизайнеру знакомо понятие «муд боард» — доска настроения. Она может быть виртуальной или физической, это не имеет значение. На таких досках собирают коллажи из идей, оттенков, шрифтов, образов, которые направляют мысль в нужное русло. Муд боард — своеобразный источник вдохновения, напоминающий о цели. Такой способ пригласить музу может использовать каждый: собирайте вырезки или скриншоты с тем, что вас радует, листайте небольшие видео коллег, слушайте подкасты.

Когда нет сил взяться за работу, эти заготовки вам помогут: полистав сохраненные снимки чужих проектов, успеха, найдя нужные референсы, можно почувствовать нетерпеливое покалывание в руках, нашептывающее: «Мы можем лучше! Начинай!».

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