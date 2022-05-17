Психолог объяснила ошибку женщин, притягивающих неудачников

Семейный психолог и коуч Элена Гамаюн объяснила ошибку притягивающих к себе неудачников женщин. В беседе с изданием «Доктор Питер» она озвучила мнение, что неуверенные в себе и недолюбленные женщины притягивают мужчин-неудачников и сценарий развития событий будет одинаковым.

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По словам психолога, зачастую корень зла надо искать в детстве. Именно принципы воспитания и те примеры, которые девочка видела в семье, часто влияют на ее дальнейший выбор партнеров. Особенно часто с такими проблемами сталкиваются женщины из неполных семей или те, чей отец вел себя неподобающим образом.

Также, по мнению эксперта, неудачников притягивают женщины с заниженной самооценкой. «Девушка могла столкнуться с травмирующей ситуацией, которая "сбила" ей прицел, занизила отношение к себе, например, над ней посмеялся парень, серьезно обидели в школе или институте, попался коллега-абьюзер», — уточнила Гамаюн.

Тему самооценки эксперт рекомендует обязательно прорабатывать с психологом, чтобы докопаться до основной причины проблемы, применить специальные практики и восстановить баланс. Гамаюн призвала женщину в первую очередь очистить окружение от тех, кто ее обижает, унижает и не верит в ее силы, а затем адекватно оценить свои достоинства и почаще себя хвалить.