Как отношения с отцом влияют на общение с мужчинами

Нередко женщины совершают одни и те же ошибки, когда выбирают партнера. Влюбляются в тиранов, альфонсов, мужчин с зависимостями. Это чревато болезненным разрывом, неудовлетворенностью в личной жизни, разочарованием. Психолог Юлия Судакова-Зотова рассказала редакции Passion.ru, как перестать наступать на грабли и выбрать достойного, любящего партнера.

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Мама и папа — две ключевые фигуры в жизни человека. Нельзя сказать, кто важнее или имеет большее значение для ребенка. Оба родителя так или иначе участвуют в становлении личности своего чада.

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Юлия Судакова-Зотова дипломированный психолог, психотерапевт и автор терапевтической группы для женщин «Дело в папе»

Фантазии о собственных будущих отношениях формируются на основе родительских. Первое впечатление от общения с мужчинами девочка получает, взаимодействуя с отцом или тем, кто его заменяет. Смотрит на его поведение, на взаимодействие родителей и то, как распределяются роли в семье, перенимает те или иные реакции, навыки и привычки. У девочки постепенно формируется представление о том, по какому принципу выстраиваются отношения между мужчиной и женщиной. Нередко в будущем выросшие девочки воспроизводят именно сценарии, которые проигрывались в их семьях. От того, как папа относится к дочке (любит, лелеет, защищает или проявляет насилие, изредка общается, бывает строг и холоден), будет зависеть, сможет ли она построить счастливую семью с достойным спутником.

Роль отца в жизни женщины

Почти в трети российских семей детей воспитывают матери без отца. Невелик процент тех семей, в которых мужчина активно участвует в жизни ребенка. Чаще всего, он вносит минимальный вклад в воспитание и выбирает отстраниться. Это приводит к нарушению процесса сепарации и чревато невозможностью чада в будущем эмоционально и психологически отделиться от родителей. Стать самодостаточной, независимой личностью, которая умеет контролировать эмоции, отстаивать личные границы и выбирать для себя только лучшее.

Если папа отсутствовал или был отстранен, когда ребенку было 2-4 года, это грозит отсутствием силы воли, невозможностью выдерживать собственные чувства.

В возрасте 3-6 лет отношения девочки с отцом формируют прообраз ее будущих отношений с мужчинами. Она будет проецировать внешний вид, привычки, поведение папы на будущих партнеров. Если в это время отец отстраняется от дочери или совсем отсутствует в ее жизни, возможны последствия в виде неумения выбирать партнеров для отношений, неврозов.

В период с 7 до 12 лет у ребенка развивается чувство ответственности, формируется понимание ценности денег, возникают вопросы лидерства и успеха. Здесь особо важной становится то, как реагирует отец на детские неудачи и насколько высоко оценивает достижения. Если папа был отстранен, отказывался от похвалы и ругал за «провалы», это сказывается на самооценке девочки, возможности самореализоваться и чувствовать себя успешной, финансовом благополучии.

С 13 до 18 лет девочка особенно нуждается в одобрении. Если папа раскритикует подростка за только-только проявляющуюся сексуальность, женственность, то негативные сценарии дочери усугубятся. Вероятно, в будущем она будет подавлять свои естественные порывы быть желанной, красивой, сексуальной, что может привести к сложностям в построении взаимоотношений с противоположным полом. Частыми бывают сценарии «я все сама», присутствие конкуренции в паре, когда партнеры соревнуются, кто успешнее. Также нельзя исключать риск попасть в абьюзивные отношения, где женщина подвергается физическому или психологическому насилию.

Фигура отца влияет на самооценку и представление девочки о себе. Дочери ласковых, нежных, чутких отцов, с большей вероятностью, будут иметь здоровую самооценку и сознательно выбирать таких же партнеров. Тем, кто вырос без отца или воспитывался в семье, где родитель не хвалил за достижения, не проявлял теплых чувств или вообще бил, повезло меньше. Они могут избегать отношений, связывать жизнь с абьюзерами, алкоголиками, наркоманами и просто жестокими, агрессивными кавалерами. Последствия не менее печальные: разочарование в мужчинах, неудовлетворенность личной жизнью или ее полное отсутствие, неумение говорить «нет» и отстаивать личные границы, неуверенность в себе. Вариантов развития личной жизни у таких девочек — тысячи, но лишь единицы из них принесут счастье. Помимо этого, от взаимоотношений с отцом зависят ваши финансы, самореализация, понимание, кто вы и какое у вас предназначение. Не спешите отчаиваться — вы сами строите свою судьбу. Все можно изменить, если этого захотеть.

Первый шаг — осознание. Поймите, что такая проблема в вашей жизни есть. Пока вы ее не решаете, она сдерживает вас от здоровых, комфортных отношений, успеха в карьере и финансового благополучия.

Ни в коем случае не обвиняйте отца. Как только вы прочтете этот пункт, не спешите звонить родителю и высказывать все, что давно хотелось. Не вините его за то, что он отсутствовал в вашей жизни, был строг и холоден, критиковал и не дал необходимую любовь и поддержку. Важно понимать, что отец отдал вам ровно столько, что смог. Он обычный человек со своими недостатками, опытом и судьбой (возможно, нелегкой). А обиды негативно влияют на вас, вашу психику и здоровье в целом.

Формирование убеждения. В вашей голове сформирован образ отца. Он может быть безынициативным, равнодушным, жестоким, слабым. Но в ваших силах осознанно изменить образ, тем самым переписывая полученный однажды негативный опыт. Вам нужно не нарисовать идеальную картинку, а именно сформировать внутреннее убеждение — верную для вас ассоциацию со словом «отец». Например, надежность, сила, безопасность, стабильность..

Проанализируйте ваши взаимоотношения с мужчинами. Не важно, нынешние или предыдущие. Сравните их со сценариями ваших родителей. Может, вы ведете себя, как ваша мама? Или выбрали мужчину, который относится к вам так же, как отец? Поищите в вашем взаимодействии с партнерами сходства с отношениями родителей. Возьмите блокнот, ручку и выделите себе необходимое время, чтобы провести тщательный анализ.

Благодарность. Однажды ваш отец сделал все, чтобы вы появились на свет. Это может быть единственное, за что вы будете благодарны ему, но ни в коем случае не игнорируйте этот пункт. Он поможет отпустить обиды и сформировать свою новую, счастливую реальность.