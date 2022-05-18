Раскрыта взаимосвязь характера и пищевых привычек

Специализирующаяся на пищевом поведении психолог Джулия Хормс рассказала, что предпочтения в еде и способе ее употребления говорят об особенностях личности. Об этом пишет издание The Sun.

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Скорость употребления пищи. Хормс рассказала, что те, кто употребляет пищу быстро, отлично справляются с многозадачностью. Люди, которые едят медленно, предпочитают держать все под контролем.

Яйца: вкрутую или всмятку. Человек, предпочитающий яйцо вкрутую, по мнению психолога, терпелив, вынослив и предусмотрителен. Любители яйца всмятку – изобретательны и энергичны.

Стейк: прожаренный или с кровью. По словам специалиста, предпочитающие прожаренный стейк люди тактичны и медлительны. Стейк с кровью выбирают более возбудимые и творческие личности.

Шоколад: из холодильника или комнатной температуры. Хормс считает, что люди, хранящие шоколад при комнатной температуре, динамичны и расположены к сотрудничеству. Холодный шоколад предпочитают личности с энергичным и дальновидным характером.

Картофель: чипсы или картофель-фри. Психолог полагает, что любители чипсов считаются трудолюбивыми, консервативными и преданными, в то время как те, кто предпочитают картофель-фри, – любопытны и обычно следуют моде.