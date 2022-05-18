Психолог рассказала, как справиться с боязнью высоты

Привыкнуть к высоте можно, если сконцентрировать внимание на дыхании. Также по возможности стоит лечь или сесть на пол, чтобы осознать, что ничего страшного не происходит. Такие советы дала психолог Юлия Хадарцева в беседе с News.ru.

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Акрофобия — навязчивый страх высоты — обычно проявляется в виде головокружения, тремора рук и ног, проблем с дыханием, зрением и слухом, отметила психолог. Она подчеркнула, что такое состояние может быть связано с детскими травмами, которые необходимо «извлечь и излечить».

К высоте Хадарцева посоветовала привыкать постепенно, например, подниматься на этажи «все выше и выше, понимая, что с вами при этом ничего плохого не происходит и угрозы никакой нет».

«Страх высоты постепенно отступит. Главное помнить, что любой страх — это возможность к росту. Каждый раз, когда мы идем в свой страх, перерабатываем его, мы выходим на новый уровень»,