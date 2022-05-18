Разговоры с собаками назвали полезными для психики

Алекса Меллардо — эксперт издания ETNT — сообщила, как разговоры с питомцами могут избавить от одиночества и положительно сказаться на психике. Об этом она рассказала с опорой на мнение ветеринаров и научные исследования.

По словам ветеринара Эльфенбейна, общение с питомцами приносит пользу и самому хозяину: повышает уровень психического благополучия и помогает побороть одиночество. Кроме того, автор статьи назвала еще один плюс от подобного взаимодействия — с его помощью можно обрести самого понимающего друга, который всегда будет готов выразить поддержку.

«Ваш пушистый питомец никогда вас не осудит и не будет вставлять свое мнение о ваших решениях»,

— объяснила автор статьи.

Исследователи Йоркского университета Алекса Бенджамин и Кэти Слокомб обнаружили нечто общее в разговорах с младенцами и животными:

«Считается, что речь, которая направлена на младенца, помогает ему овладеть языком и улучшить связь со взрослым. Похожий механизм наблюдается при общении хозяина с питомцем».