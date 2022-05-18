Разговоры с собаками назвали полезными для психики

Алекса Меллардо — эксперт издания ETNT — сообщила, как разговоры с питомцами могут избавить от одиночества и положительно сказаться на психике. Об этом она рассказала с опорой на мнение ветеринаров и научные исследования.
По словам ветеринара Эльфенбейна, общение с питомцами приносит пользу и самому хозяину: повышает уровень психического благополучия и помогает побороть одиночество. Кроме того, автор статьи назвала еще один плюс от подобного взаимодействия — с его помощью можно обрести самого понимающего друга, который всегда будет готов выразить поддержку.
«Ваш пушистый питомец никогда вас не осудит и не будет вставлять свое мнение о ваших решениях»,
— объяснила автор статьи.
Исследователи Йоркского университета Алекса Бенджамин и Кэти Слокомб обнаружили нечто общее в разговорах с младенцами и животными:
«Считается, что речь, которая направлена на младенца, помогает ему овладеть языком и улучшить связь со взрослым. Похожий механизм наблюдается при общении хозяина с питомцем».
Ученые подтверждают, что baby talks, или в переводе на русский «сюсюканье» владельца с собакой поможет улучшить отношения между ними. Они отметили, что собаки, особенно щенки, понимают только отдельные слова из речи хозяина, но безошибочно угадывают интонацию.