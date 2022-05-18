Раскрыт способ распознать лжеца в разговоре

Семейный психолог Евгения Канина назвала россиянам способ распознать лжеца. В интервью для AltaPress она перечислила признаки, по которым можно выявить ложь в разговоре и вывести собеседника на «чистую воду».

Канина советует обратить внимание на манеру ответа собеседника. Так, если на прямой вопрос человек отвечает утвердительно, но при этом имея в виду что-то свое — стоит насторожиться. Психолог объяснила это на понятном примере:

«Если в ответ на вопрос, есть ли у человека профильное образование, он отвечает что-то вроде "Ой, я сейчас охватил много сфер деятельности! Люблю изучать новое", это указывает на нечестность вашего визави».

Если собеседник выдает много информации не по теме и неожиданно стал слишком разговорчив, то по мнению психолога, это часто свидетельствует о лжи.

«Когда человек лукавит, он стремится в разговоре выдавать какие-то яркие детали. Причем, спустя время, может даже не вспомнить, что говорил о них. Или ставить в своем рассказе юмористические акценты, отвлекающие от сути»,

— объяснила Канина.